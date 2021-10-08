8 октября 2021 г., 19:50

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Последние несколько недель Facebook находится в центре очередного скандала. Речь идет о так называемых Facebook Files - Wall Street Journal начал публиковать данные внутренних исследований компании, переданных анонимным источником, из которых вытекало, что Facebook регулярно обнаруживал различные неблагоприятные тенденции в своем влиянии на аудиторию - как, например, негативное влияние Instagram на девушек-подростков, - но не информировал об этом общественность и не предпринимал ничего для изменения этих тенденций.

Facebook какое-то время отмалчивался, но потом начал отвечать - в основном, объясняя, что эти исследования не свидетельствуют о том, что плохие тенденции вызваны продуктами компании, и что компания специально их разрабатывает таким образом. Кое-кто уже сравнивает масштаб скандала с первыми скандалами, приведшими к регулированию табачной индустрии в конце 50-х, когда была доказана связь между курением и развитием лёгочных заболеваний, в частности, рака лёгких.

Сейчас мы можем наблюдать очередную кульминацию - вчера вечером в программе 60 minutes канала CBS было показано небольшое интервью с осведомителем, передавшим результаты исследований. Её зовут Фрэнсис Хоген, она работала в компании до мая этого года продакт менеджером, а до этого много лет проработала в Google и Pinterest. В Facebook она занималась проектом Civic Integrity, который должен был бороться с рисками дезинформации во время президентских выборов. Но после выборов это подразделение было расформировано, хотя объём манипулирования через социальные сети явно не уменьшился. После январских событий, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, Фрэнсис решила собирать внутренние материалы, которые бы свидетельствовали о том, что компания Facebook постоянно выбирает прибыль в ущерб социальному влиянию и сообщает неправдивую информацию о своих действиях или их влиянии на аудиторию.

Собрав материалы, она с помощью юристов подала 8 жалоб в SEC - поскольку Facebook публичная компания, она обязана информировать акционеров о всех рисках относительно своего бизнеса. Причём в соответствии с законодательством, ни одна компания не может воспрепятствовать своим сотрудникам передавать внутренние документы в SEC, что снимает большую часть вопросов относительно законности передачи документов.

Это, конечно, далеко не первое яркое событие в этом деле. Так что не переключайтесь.

Facebook Files

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