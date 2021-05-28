Фабрики ботов - Украина вошла в Top5

28 мая 2021 г., 19:05

Facebook опубликовал на днях очень занимательный отчёт (pdf) о деятельности Coordinated Inauthentic Behaviour networks — или, говоря по-нашему, фабрик ботов, — за год с мая 2020 по май 2021 года.

Можем себя поздравить — топ 5 стран, отранжированных по количеству выявленных сеток/фабрик, выглядит как — Россия, Иран, Мяьнма, США и Украина.

Причем Украина, лишь немного уступившая Штатам по активности ботов, плотно держится в топе и как страна, которая влияет, и как страна, на которую влияют, причем во втором случае она находится лишь на втором месте после, разумеется, США. И то, у Штатов в данном вопросе нечестное преимущество, поскольку у нас никаких выборов не было, а у них, насколько помните, как раз были.

Общий вывод отчёта — способы влияния становятся более разнообразными и всё более серыми.

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