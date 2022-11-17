17 ноября 2022 г., 15:25

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Пішла епоха – Evernote продається компанії Bending Spoons, яка фактично є видавцем мобільних додатків.

Evernote колись був чудовим сервісом, ідею якого геніально сформулював його фундатор Степан Пачиков – розширити людську пам'ять. Саме тому емблемою сервісу було обрано слона – ссавець із найбільшим обсягом мозку Землі. Степан був якось гостем у нас у Радіо-Т і це був просто чудовий випуск. Сервіс був ще й застосуванням розробок попередньої компанії Степана – ПараГраф, яка займалася технологією рукописного введення в Apple Newton, – а коли він перетнувся з Філом Лібіним, який народився в Ленінграді та ще в дитинстві перевезеному до США, компанія вийшла.

Ще одна заслуга компанії – вона стала одним із піонерів моделі freemium, коли користувачам основний сервіс доступний безкоштовно, а більшість приємних додаткових можливостей – за гроші за передплатою. Щоправда, на практиці довелося й огрести всі шишки першопрохідників, за що ми зрештою й критикували – наприклад, із безкоштовною можливістю синхронізувати лише два пристрої. Втім, більше докучали проблеми додатків, які швидко застаріли, гальмували та дивно працювали. Пачиков через деякий час захворів і перестав активно займатися сервісом, Лібін поступився місцем іншому CEO і в результаті навіть покинув раду директорів (до речі, разом з Максом Левчіним). Загалом, в результаті сервіс став просто сервісом нотаток, досить простим і тепер він дійсно виглядає як прекрасний додаток, який купують професійні видавці. Словом, пока-пока.

Evernote продався

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада