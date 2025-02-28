Eutelsat, MediaTek і Airbus оголосили про перше у світі підключення до позаземної мережі 5G з використанням супутників OneWeb LEO

28 февраля 2025 г., 16:35

0

Tweet

Група компаній Eutelsat, MediaTek та Airbus Defence and Space провели перші у світі успішні випробування технології 5G Non-Terrestrial Network (NTN) на низькоорбітальних супутниках Eutelsat OneWeb (LEO). Зазначається, що випробування прокладають шлях до розгортання стандарту 5G NTN, що призведе до майбутньої взаємодії супутників і наземних мереж у рамках великої екосистеми, зниження вартості доступу та забезпечення можливості використання супутникового широкосмугового зв'язку для пристроїв 5G по всьому світу.



У випробуваннях використовувалися супутники Eutelsat OneWeb з тестовим чипсетом MediaTek NR NTN та тестовою gNB NR NTN, наданою ITRI, для реалізації специфікацій 3GPP Release 17. Sharp, Rhode & Schwarz надали антенну решітку і тестове обладнання, а супутники LEO, побудовані Airbus, несуть транспондери з сервісним каналом Ku-діапазону, фідерним каналом Ka-діапазону і використовують концепцію «променів, що рухаються по Землі». Під час випробувань користувацький термінал 5G успішно під'єднався до ядра 5G через супутник і обмінявся трафіком.



З інтеграцією стандартів 5G, які розділяються і приймаються всією мобільною індустрією, всі сумісні супутникові угруповання будуть природно й органічно доповнювати наземні мережі, забезпечуючи справді повсюдний зв'язок з економією внаслідок масштабу і відкриваючи нові ринки для смартфонів, автомобільної промисловості та Інтернету речей.



Арлен Кассігіан (Arlen Kassighian), головний інженер Eutelsat Group, зазначив: «Ці випробування демонструють прагнення Eutelsat Group розробляти та впроваджувати нові технології, щоб надавати нашим клієнтам найкращі послуги у співпраці з надійними партнерами. 5G NTN стане ключовою особливістю сузір'я IRIS2, Eutelsat перебуває в авангарді цієї інновації та є активним учасником екосистеми. Ми пишаємося тим, що стали першим супутниковим оператором, який продемонстрував роботу повітряного інтерфейсу 5G на комерційному флоті в Ku-діапазоні та проклав шлях для нових застосунків у майбутніх сузір'ях».



«Як світовий лідер у галузі наземного і не наземного зв'язку, ми продовжуємо виконувати свою місію щодо поліпшення життя людей, впроваджуючи інноваційні технології, які з'єднують світ навколо нас, навіть у районах із невеликою або повною відсутністю покриття стільникового зв'язку», - сказав Мінгсі Фан (Mingxi Fan), керівник відділу розроблення бездротових систем та ASIC у MediaTek. «Здійснюючи реальні з'єднання із супутниками LEO на орбіті, ми стали ще на один крок ближче до того, щоб надати наступне покоління широкосмугового супутникового зв'язку NR-NTN на базі 3GPP для комерційного використання».



Елоді Віау (Elodie Viau), керівниця відділу розробки космічних систем Airbus, додала: «Демонстрація успішного супутникового зв'язку 5G NTN за допомогою супутників OneWeb, створених Airbus, не тільки доводить гнучкість та інноваційність конструкції супутників, а й відкриває перспективу справжнього глобального супутникового широкосмугового зв'язку для пристроїв 5G. Як піонер у галузі космічного зв'язку, ми активно сприяємо розвитку 5G NTN і з нетерпінням чекаємо наступного етапу подальшої інтеграції супутників у наше повсякденне життя».

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS