 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Естонія вже спрямувала понад 550 млн євро на підтримку України, зокрема в галузі кібербезпеки

4 июня 2024 г., 17:35

Міністр цифрової трансформації України, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Михайло Федоров провів зустріч із Міністром закордонних справ Естонії Марґусом Цахкна.

Естонія – один із лідерів підтримки України, країна вже витратила понад 550 млн євро на посилення обороноздатності нашої держави. Це відповідає значним 1,4% ВВП Естонії. Крім цього, ця дружня країна бере на себе лідерство в багатьох міжнародних форматах підтримки України – ІТ-коаліція, дрон-коаліція тощо.

Важливий напрямок співпраці – Талліннський механізм. Це обʼєднання 11 держав задля посилення кіберстійкості критичної інфраструктури України. В рамках наступного засідання країн-учасників команда Мінцифри представить конкретні проєкти та платформу для співпраці.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  