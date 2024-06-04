Естонія вже спрямувала понад 550 млн євро на підтримку України, зокрема в галузі кібербезпеки

4 июня 2024 г., 17:35

Міністр цифрової трансформації України, віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, Михайло Федоров провів зустріч із Міністром закордонних справ Естонії Марґусом Цахкна.

Естонія – один із лідерів підтримки України, країна вже витратила понад 550 млн євро на посилення обороноздатності нашої держави. Це відповідає значним 1,4% ВВП Естонії. Крім цього, ця дружня країна бере на себе лідерство в багатьох міжнародних форматах підтримки України – ІТ-коаліція, дрон-коаліція тощо.

Важливий напрямок співпраці – Талліннський механізм. Це обʼєднання 11 держав задля посилення кіберстійкості критичної інфраструктури України. В рамках наступного засідання країн-учасників команда Мінцифри представить конкретні проєкти та платформу для співпраці.

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