Eset улучшила защиту от банковских угроз и конфиденциальных данных в продуктах под Windows

23 октября 2020 г., 16:05

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Компания Eset сообщает о выпуске четырнадцатой версии продуктов для пользователей операционной системы Windows – Internet Security, NOD32 Antivirus и Smart Security Premium, в которой улучшено обнаружение вредоносного ПО, защита онлайн-платежей, безопасность паролей и поддержка устройств умного дома с целью создания безопасной цифровой среды для работы с любых устройств. Учитывая постоянный рост количества случаев кибератак важно обеспечить защиту пользователей при работе в интернет-сети. Обновленные решения предоставляют улучшенную защиту от банковских угроз, похищения личных данных и паролей, утечек конфиденциальной информации и угроз для домашней сети.

Eset постоянно совершенствует свои решения для обеспечения пользователей новейшими технологиями в области кибербезопасности с минимальным воздействием на систему. Обновления предусматривают точную настройку системы предотвращения вторжений (HIPS) и совершенствование модулей машинного обучения, а также значительное уменьшение их размера.

Основные новшества 14-ой версии решений Eset для лучшей защиты Windows:

Новые сканеры системного реестра и инструментария для управления устройствами в среде Windows (WMI), которые способны выявлять несанкционированное использование этих систем;

Усовершенствованный модуль домашней сети для лучшего выявления уязвимостей подключенных устройств и решения других проблем безопасности;

Обновленная защита онлайн-платежей теперь имеет специальный защищенный режим браузера, с помощью которого пользователи могут безопасно осуществлять оплаты в Интернете. Усовершенствованная функция позволяет пользователям запустить любой браузер в защищенном режиме по умолчанию. При включении режима связь клавиатуры и мыши с браузером шифруется с целью предотвращения считывания нажатий клавиш. Кроме того, система теперь предупреждает пользователей об опасности несанкционированного доступа во время включенного протокола удаленного рабочего стола (RDP);

Обновленный функционал Eset Password Manager теперь позволяет осуществлять выход из веб-сайтов и очищение истории браузера удаленно. Также инструмент доступен как через расширение браузера, так и с помощью мобильных приложений.

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