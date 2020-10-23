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Eset улучшила защиту от банковских угроз и конфиденциальных данных в продуктах под Windows

23 октября 2020 г., 16:05
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Eset улучшила защиту от банковских угроз и конфиденциальных данных в продуктах под Windows

Компания Eset сообщает о выпуске четырнадцатой версии продуктов для пользователей операционной системы Windows – Internet Security, NOD32 Antivirus и Smart Security Premium, в которой улучшено обнаружение вредоносного ПО, защита онлайн-платежей, безопасность паролей и поддержка устройств умного дома с целью создания безопасной цифровой среды для работы с любых устройств. Учитывая постоянный рост количества случаев кибератак важно обеспечить защиту пользователей при работе в интернет-сети. Обновленные решения предоставляют улучшенную защиту от банковских угроз, похищения личных данных и паролей, утечек конфиденциальной информации и угроз для домашней сети.

Eset постоянно совершенствует свои решения для обеспечения пользователей новейшими технологиями в области кибербезопасности с минимальным воздействием на систему. Обновления предусматривают точную настройку системы предотвращения вторжений (HIPS) и совершенствование модулей машинного обучения, а также значительное уменьшение их размера.

Основные новшества 14-ой версии решений Eset для лучшей защиты Windows:

 

  • Новые сканеры системного реестра и инструментария для управления устройствами в среде Windows (WMI), которые способны выявлять несанкционированное использование этих систем;
  • Усовершенствованный модуль домашней сети для лучшего выявления уязвимостей подключенных устройств и решения других проблем безопасности;
  • Обновленная защита онлайн-платежей теперь имеет специальный защищенный режим браузера, с помощью которого пользователи могут безопасно осуществлять оплаты в Интернете. Усовершенствованная функция позволяет пользователям запустить любой браузер в защищенном режиме по умолчанию. При включении режима связь клавиатуры и мыши с браузером шифруется с целью предотвращения считывания нажатий клавиш. Кроме того, система теперь предупреждает пользователей об опасности несанкционированного доступа во время включенного протокола удаленного рабочего стола (RDP);
  • Обновленный функционал Eset Password Manager теперь позволяет осуществлять выход из веб-сайтов и очищение истории браузера удаленно. Также инструмент доступен как через расширение браузера, так и с помощью мобильных приложений.

 

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