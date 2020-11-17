17 ноября 2020 г., 13:34

+33

голоса Tweet

Второго декабря европейский комиссар по внутренней торговле Тьерри Бретон (Thierry Breton) совместно с коллегой, которая курирует антимонопольную политику ЕС, – Маргрет Верстагер (Margrethe Vestager), – планируют представить проект двух новых регуляций – Digital Services Act и Digital Markets Act, которые должны будут регулировать работу онлайн-платформ – Google, Facebook, Amazon, Apple и т.п., определяя их как gatekeepers и указывая, что они не должны делать, а также принуждая их предоставлять более мелким сервисам необходимую информацию и не прибегать к продвижению своих сервисов нечестным образом.

Собственно, я уже не раз упоминал эти намерения, но сейчас это интересно по двум причинам – во-первых, после недавней утечки внутренней презентации Google, где было расписано, как компания будет противодействовать именно усилиям Бретона, Сундар Пичаи, CEO Google и Alphabet, лично извинился перед комиссаром, заявив, что он не знал о подобных усилиях и т.д.

А во-вторых – Тьерри Бретон подробно рассказал, какие меры предполагается предпринять против компаний, которые будут нарушать новое законодательство ЕС. Компании могут быть оштрафованы, им может быть запрещена работа в ЕС или же их могут заставить разделиться, чтобы соблюдать правила. Правда, он оговорился, что такие меры предусмотрены только для нарушителей – то есть прямо сразу компаниям вряд ли что-то угрожает. Но вы же понимаете – против Google уже идет ряд расследований, буквально на прошлой неделе я упоминал Amazon, да и Facebook есть за что привлечь. Так что 2020-й был для компаний непростым, и следующий год тоже простым не будет – и не только в математическом смысле.

ЕС поставит онлайн-платформы на место?

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!