Ерік Шмідт: війна в Україні показує, що національна безпека вкрай важлива для технологічний галузі

16 марта 2022 г., 16:45

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Агресія Росії в Україні покаже технологічним компаніям, чому національна безпека важлива і чому вони повинні допомагати їй підтримувати, заявив колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт (Eric Schmidt) в ефірі "Power Lunch" на CNBC.



«Ця війна дозволить зміцнити розуміння, чому національна безпека важлива», підкреслив Шмідт. - «Якби ви помилково вірили, що 10 років тому війну було ліквідовано, конфлікт ліквідовано, нам не потрібні війська і так далі, щоб нас захищати, ви б сказали: «Давайте не працювати з урядом, давайте не зосереджуватися на цьому. І я думаю, що ми, на жаль, жахливо поклали цей аргумент на полицю. Нам потрібна сильна національна безпека в нашій країні, і технологічна галузь має підтримувати її».



Шмідт довгий час входив до істеблішменту національної безпеки США. У 2016 році, наприклад, він займав позицію технічного радника Пентагону, повідомляє Reuters.



Але співробітники технологічних компаній, включаючи Google, іноді протестували проти контрактів технологічних компаній з федеральними оборонними підрядниками. У 2018 році, наприклад, після протестів співробітників Google повідомила їм, що не буде продовжувати контракт з Пентагоном на аналіз відео з дронів за допомогою штучного інтелекту.



Після вторгнення Росії в Україну технологічні компанії вжили заходів для недопущення того, щоб їхні платформи стали провідниками кремлівської пропаганди. Facebook Мета, зокрема, позначив державні видання як такі і відмовився призупинити цю практику, що призвело до обмеження послуги урядом. Пізніше Meta дозволила користувачам закликати до «смерті російським загарбникам», що змусило російський уряд відкрити кримінальне розслідування щодо компанії.



Західні санкції, по суті, «повертають Москву туди, де вона була у 1980-х роках, за допомогою талонів на харчування, довгих черг і тому подібного», - сказав Шмідт.



Шмідт був генеральним директором Google з 2001 по 2011 рік і обіймав інші посади, включаючи виконавчого голови, перш ніж, як повідомляється, повністю покинув компанію в 2020 році. Зараз він є співголовою благодійного фонду Schmidt Futures.

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