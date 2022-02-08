ЕРАМ відкриє офіс в Рівному

8 февраля 2022 г., 11:55

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ЕРАМ продовжує розширювати географію своєї присутності. На черзі – місто Рівне.



Компанія ще минулого року почала співпрацювати зі спеціалістами цього міста у віддаленому режимі. А у 2022 відбудеться відкриття офісу.



Як повідомляється, поки компанія вирішує організаційні питання, вже триває налагодження співпраці з місцевими університетами та Рівненським ІТ кластером.



«Співпраця з ЕРАМ - це чудова можливість для місцевих спеціалістів, які не розглядають переїзд до мегаполісів, а хочуть залишатися у своєму рідному місті з близькими людьми. Адже компанія пропонує конкурентні умови співпраці (гідну компенсацію, гнучкий графік, відшкодування медичного страхування та багато іншого) та цікаві професійні виклики. Зокрема, мова йде про, можливість працювати на міжнародних проєктах із замовниками світового рівня, пробувати свої сили у нових технологіях» - розповідає Антон Цехош, менеджер з розвитку офісу ЕРАМ у м. Рівне.



Як наголошується, не тільки ІТ спеціалісти отримають переваги з приходом ЕРАМ у Рівне. Адже як глобальний відповідальний бізнес У компанії планує підтримувати ініціативи містян, фокусуючись на діджитал-проєктах міста, розвитку місцевих професійних ІТ-спільнот, навчанні молоді та співпраці з вищими навчальними закладами.



«Ми хочемо зробити так, щоб в Рівному з’являлось більше IT-спеціалістів. ЕРАМ вкладає багато зусиль та коштів для підготовки молодших спеціалістів. Так в EPAM University Programs ми пропонуємо безкоштовні навчальні програми по всіх найпопулярніших технологіях (понад 30 напрямів). Минулого року близько 1800 молодших спеціалістів приєдналися до ЕРАМ саме завдяки цій програмі. Ще сотні успішно пройшли співбесіди в інші ІТ-компанії» - розповідає Олександр Ткаченко, керівник навчальних програм EPAM University у західному та південному регіонах.





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