Epic vs. Apple – пока без Fortnite, но с Unreal Engine

12 октября 2020 г., 16:05

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Cудья суда Северного округа Калифорнии вынесла решение по обеспечительным мерам в иске Epic Games против Apple. Суть решения проста – судья отказала Epic в требовании восстановить Fortnite в App Store, но запретила Apple блокировать аккаунты Epic Affiliates, которые используются в разработке Unreal Engine.

Я с удовольствием потратил час времени, читая решение судьи (PDF, EN) с подробным разбором аргументов сторон. Надо понимать, что это не решение суда вообще, это решение по обеспечению и задачей суда было определить, какая комбинация мер позволит обеспечить статус кво в отношениях до рассмотрения дела по существу – которое намечено на май или даже на июнь будущего года.

Тем не менее, чтобы разобраться, в чём собственно состоит статус кво, судье пришлось уже сейчас проанализировать конфликт и определить применимость аргументов сторон. Поэтому так интересно читать, что же закон думает о «монополии» Apple, 30% комиссии и прочем.

Для того, чтобы доказать применимость антимонопольных норм в данном случае, Epic Games должны доказать, что Apple сознательно достигли монопольного положения на соответствующем рынке и злоупотребляют им в ущерб конкурентам. Загвоздка начинается прямо сразу – с определения соответствующего рынка. Epic настаивает, что рынком является рынок iOS приложений. Apple отвечает, что рынком для Epic является вообще всё, на чем можно играть в Fornite, включая консоли и компьютеры. И хотя Epic настаивает, что речь должна идти о рынке мобильного гейминга, а консолям для игры требуется розетка и телевизор, суд отметил, что под это определение подпадают так же ноутбуки и Nintendo Switch – здесь не упоминается Android, поскольку консоли и Switch являются walled gardens – то есть системами с магазинами ПО одного производителя.

Epic при этом сами рекламируют Fortnite как мультиплатформенную игру. Правда, суд отдельно отметил, что аргументы Apple в этом месте предполагают, что средний пользователь обладает несколькими устройствами и оперативно переключается между теми, кто предлагает более конкурентные цены на конкретные игры, что мало похоже на истинное положение дел.

Суд отметил, что Epic не смог обосновать свое определение «соответствующего рынка» достаточно убедительно, хотя и поднял серьезные вопросы. Но без такого определения совершенно не имеет смысла рассматривать вопрос, как именно себя ведет Apple. Это скорее инструкция истцу – если он хочет продолжать поддерживать обвинение в антимонопольном поведении, ему следует более обоснованно доказывать его.

Очень интересный раздел касается собственно системы IAP, которую Epic пытается показать как связанный сервис, который Apple навязывает всем в AppStore, и которую собственно пытается обойти. Здесь суд заключил, что Epic не смог этого доказать – система платежей в AppStore существовала всегда в рамках AppStore и никогда не была отдельным продуктом. Она не выглядит платежной системой. Хотя суд признает, что Epic поднял серьезный вопрос в части существования спроса на отдельные сервисы платежей внутри AppStore. Впрочем, буквально тут же, разбирая аргумент про количество пользователей, пожелавших воспользоваться сервисом прямых платежей Epic, судья заключила, что ничего удивительного в том, что люди выбрали меньшую цену.

Анализируя аргументы сторон, суд отметил, что утверждение Epic, что Apple использует свое монопольное положение в AppStore во вред конкурентам, не выдерживает сравнения с фактами. Но даже если так, контраргумент Apple – когда компания демонстрирует, что благодаря IAP система остается бесплатной для 84% приложений, обеспечивает безопасность, родительский контроль, удобный способ покупок и поддержку пользователей, – возвращает мяч на сторону Epic. Тем более, что, как отдельно отметила судья, Apple доказала, что её система безопасности более эффективна, чем у конкурентов – а, собственно, последний аргумент Epic заключается в утверждении, что допуск на платформу конкурирующих сторов обеспечит лучшее качество для пользователей.

Что касается возврата Fortnite, то аргументы Epic про страдающих пользователей и насколько важно им вернуть игру не убедили суд. Судья указала, что Epic сам нарушил действующий контракт и, хотя суды имеют право признать действующие контракты недействительными в тех частях, где они противоречат закону, но как раз этого противоречия доказано не было. Недостаточно просто воскликнуть «монополия», чтобы переписать действующие соглашения в свою пользу. Epic вольна сохранять отношения с Apple в нынешнем состоянии, хотя в аналогичном решении рекомендуется сохранять существующие правила, пока идет рассмотрение дела по их пересмотру. Epic вполне могли бы пойти навстречу пользователям, несчастьями которых она озабочена, и откатить конфликтную версию. Суд даже предлагал отправлять комиссию Apple в escrow на время рассмотрения дела – тогда, при вынесении решения в пользу Epic, эту сумму получили бы они, но Epic моментально отказался.

Кстати, судья предлагала сторонам встретиться в суде присяжных – его решение реже оспаривается, но тут отказались оба.

Наконец, в части Unreal Engine – суд не согласился с Apple. Более того, было указано, что в первой переписке по поводу конфликта Unreal Engine вообще не упоминался, а доводы, что аккаунты разработчиков UE могут быть использованы во вред всей платформе согласованно с Epic, не убедили суд.

В общем, теперь ждем продолжения – к началу года обе стороны должны подготовить дальнейшие материалы, а к концу весны последуют очередные встречи в суде.

Epic vs. Apple – пока без Fortnite, но с Unreal Engine

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