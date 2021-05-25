Epic vs Apple – 0:1?

25 мая 2021 г., 16:40

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В Калифорнии завершилась публичная часть процесса Epic Games против Apple – последний день был посвящен дебатам сторон и финальным заявлениям.

В общем-то, во всём процессе есть два ключевых вопроса, которым и были посвящены заключительные заявления сторон.

Первый вопрос – это что считать рынком, когда речь идет о iOS AppStore и игровых приложениях в нём. Если, как настаивает Apple, рынком является вообще всё, связанное с играми, то, конечно, ни о каком монопольном положении Apple речи не идет. Позиция Epic полностью противоположна – по ней, речь идет о рынке iOS приложений и Apple является полным монополистом. Судя по вопросам судьи, она не склоняется к одной сторон, считая возможным компромисс. Впрочем, в этом случае все равно Apple сложно признать монополистом, но такой компромисс в виде ограничения рынка только мобильными играми исключает из рассмотрения аналогичные магазины XBox, Sony и прочих, что не на пользу позиции Apple.

Второй вопрос – это то, что надо предпринять в качестве антимонопольной меры. Должен ли суд вынести решение об открытии iOS для конкурирующих магазинов приложений, или достаточно, чтобы Apple разрешила использование конкурирующих платежных систем, а не только IAP, или вообще хватит разрешения сообщать пользователям об альтернативных возможностях оплаты? Понятно, каких позиций придерживаются стороны, но судья и тут, судя по репликам, склонна к компромиссной позиции. Именно благодаря её вопросам Тим Кук в пятницу признался, что комиссия AppStore является еще и платой за доступ к аудитории устройств Apple. Впрочем, при этом адвоката Epic она упрекнула, что компания, кажется, хочет просто не платить никакой цены за такой доступ.

Теперь остаётся ждать вердикта судьи – она пообещала вынести его в «разумные сроки», но не называла конкретную дату, только пошутила, что уж до 13 августа (годовщины подачи иска) точно управится. Решение наверняка будет оспорено, каким бы оно ни было, и поэтому его не придется называть прецедентным, но как первое такое решение, оно совершенно точно даст возможность сориентироваться в ситуации.

Большинство наблюдателей сходятся в том, что Apple имеет более выигрышную позицию, но победа может оказаться далеко не такой чистой. Более того, победа Apple может спровоцировать изменения в законодательстве, которые бы ужесточили антимонопольные меры для подобных случаев. И совершенно точно решение судьи не остановит уже имеющиеся антимонопольные инициативы и расследования.

Epic vs Apple – 0:1?

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