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Sergey Petrenko

Epic против Apple. Южнокорейский виток

10 сентября 2021 г., 18:55
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Сражения в войне Epic против Apple продолжаются и приобрели интересный характер.

Epic обратился в Apple с просьбой восстановить их аккаунты разработчиков, поскольку компания намеревается перевыпустить Fortnite для iOS в Южной Корее" — если вы помните, на прошлой неделе парламент страны принял закон, которым запрещается заставлять разработчиков в магазинах приложений использовать только встроенную в магазин систему оплаты. Таким образом, предложение Fortnite игрокам использовать как встроенную IAP, так и систему оплаты на сайте Epic, становится полностью законным в Южной Корее.

Но Apple отказали. По простой причине — да, закон обязывает Apple разрешить разработчику использовать альтернативные системы оплаты, но он не содержит требования к владельцу магазина разрешать регистрацию совершенно любых разработчиков.

То есть, если вы хотели знать, как владельцы магазинов приложений будут противостоять требованиям законодательства, то вот вам ответ — вместо того, чтобы спорить с разработчиками относительно модерации приложений, можно просто забанить им аккаунты. В конце концов, любой бизнес имеет право выбирать своих партнеров.

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