EonStor GS с SSD-кэшем ускорит доступ к файлам и повысит производительность приложений

5 июля 2021 г., 15:45

0

Tweet

Компания Infortrend Technology интегрировала SSD-кэш в унифицированное хранилище EonStor GS для повышения доступности файлов с произвольной выборкой и общей производительности.



Как отмечается, с течением времени предприятия накапливают все большее число файлов вместе с их метаданными. По мере роста метаданных операции с файлами замедляются, поскольку при обработке всех операций с файлами сначала требуется доступ к метаданным. GS с SSD-кэшем на уровне файлов значительно повышает доступность файлов за счет кэширования метаданных и часто используемых файлов на твердотельном носителе, преимуществом которого является "практически нулевое время поиска". Это значительно улучшает производительность ввода-вывода и время отклика хранилища.



В обычных файлообменных приложениях часто используются лишь несколько файлов. Благодаря SSD-кэшу на уровне файлов пользователи могут осуществлять поиск требуемых файлов и получать быстрый доступ к ним для повышения эффективности работы. SSD-кэш на уровне файлов требует всего лишь нескольких твердотельных накопителей для того, чтобы пользователи могли иметь дело с системами, использующими практически только Flash-накопители (all-flash).



Для видеомонтажа в высоком разрешении требуется система хранения, обеспечивающая высокую пропускную способность и низкую задержку для поддержки воспроизведения нескольких видеопотоков. Однако задержка жестких дисков слишком длительна для обработки видео высокого разрешения. Для решения этой проблемы используется SSD-кэш на уровне файлов для повышения и стабилизации производительности ввода-вывода, поэтому воспроизведение видео может осуществляться без пропуска кадров.



Кроме того, GS может использоваться для медицинских систем архивации и передачи изображений (PACS), в которых накапливаются большие объемы медицинских снимков. Чем больше медицинских снимков находится в хранилище, тем медленнее доступ, получаемый врачами к этим снимкам, что негативно отражается на эффективности диагностики. GS с SSD-кэшем может обеспечивать легкий доступ к текущим изображениям, что существенно оптимизирует рабочий процесс в системах PACS.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!