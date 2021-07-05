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EonStor GS с SSD-кэшем ускорит доступ к файлам и повысит производительность приложений

5 июля 2021 г., 15:45
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EonStor GS с SSD-кэшем ускорит доступ к файлам и повысит производительность приложений

Компания Infortrend Technology интегрировала SSD-кэш в унифицированное хранилище EonStor GS для повышения доступности файлов с произвольной выборкой и общей производительности.

Как отмечается, с течением времени предприятия накапливают все большее число файлов вместе с их метаданными. По мере роста метаданных операции с файлами замедляются, поскольку при обработке всех операций с файлами сначала требуется доступ к метаданным. GS с SSD-кэшем на уровне файлов значительно повышает доступность файлов за счет кэширования метаданных и часто используемых файлов на твердотельном носителе, преимуществом которого является "практически нулевое время поиска". Это значительно улучшает производительность ввода-вывода и время отклика хранилища.

В обычных файлообменных приложениях часто используются лишь несколько файлов. Благодаря SSD-кэшу на уровне файлов пользователи могут осуществлять поиск требуемых файлов и получать быстрый доступ к ним для повышения эффективности работы. SSD-кэш на уровне файлов требует всего лишь нескольких твердотельных накопителей для того, чтобы пользователи могли иметь дело с системами, использующими практически только Flash-накопители (all-flash).

Для видеомонтажа в высоком разрешении  требуется система хранения, обеспечивающая высокую пропускную способность и низкую задержку для поддержки воспроизведения нескольких видеопотоков. Однако задержка жестких дисков слишком длительна для обработки видео высокого разрешения. Для решения этой проблемы используется SSD-кэш на уровне файлов для повышения и стабилизации производительности ввода-вывода, поэтому воспроизведение видео может осуществляться без пропуска кадров.

Кроме того, GS может использоваться для медицинских систем архивации и передачи изображений (PACS), в которых накапливаются большие объемы медицинских снимков. Чем больше медицинских снимков находится в хранилище, тем медленнее доступ, получаемый врачами к этим снимкам, что негативно отражается на эффективности диагностики. GS с SSD-кэшем может обеспечивать легкий доступ к текущим изображениям, что существенно оптимизирует рабочий процесс в системах PACS.

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