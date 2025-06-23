Енергосистема України працює стабільно попри постійні удари росії по енергетиці

23 июня 2025 г., 10:25

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Тільки протягом минулого року росія здійснила 33 масовані атаки по енергетичній інфраструктурі України. Та, попри це, українським енергетикам вдається і надалі втримувати енергосистему цілісною і стійкою.

«Сьогодні система працює в стабільному режимі. І ви це відчуваєте з погляду забезпечення споживачів необхідною електроенергією», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Водночас міністр наголосив, що ситуація в енергетиці залишається складною. «Перш за все, внаслідок дійсно безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися протягом минулого року. І цього року, на жаль, зараз атаки відновилися. Масштабні атаки були минулого тижня. І щоденні атаки відбуваються на обладнання в різних містах, особливо у прифронтових регіонах. І, відповідно, ситуація дійсно небезпечна», - зазначив він.

Однак енергетики продовжують працювати над відновленням обʼєктів і ремонтами у цілодобовому режимі, а також готуються до «ще одного воєнного опалювального сезону». У межах цієї підготовки, зокрема, реалізуються заходи для посилення пасивного захисту енергообʼєктів.

Зазначається, що як і в минулі роки, ключове навантаження проходження наступного сезону буде нести атомна генерація, яка в пікові години генерувала до 60 % усієї електроенергії. «Важливо: ми спланували ремонти так, щоб протягом ОЗП всі 9 блоків, які є на підконтрольній українській території, працювали повним складом. Так було і попереднього опалювального сезону. Тому дуже важливе питання щодо стабільності забезпечення і підтримання енергосистеми навіть в умовах атак», наголосив Герман Галущенко.

Міністр також відзначив, що теплова генерація була дуже суттєво атакована. На сьогодні ремонтна кампанія не зупинялася жодної доби. «Тобто 24/7 відбувається ремонтна кампанія на об'єктах генерації. І так само ми збільшили з 10 пошкоджених або знищених ГВт нашої генерації протягом березня 2024 по березень 2025. Ми, насправді, відновили вже більше 5 ГВт, вже близько 6 ГВт», підкреслив Герман Галущенко.

Щодо додаткової так званої малої генерації, яка вже була встановлена минулого року. Завдяки цьому напрямку в Україні зменшилось пікове навантаження у системі. «Насправді - це важливо, бо є можливість легше збалансувати систему навіть під час постійних ударів ворога по енергосистемі. Крім цього, розподілена мала генерація відпрацьована на регіональному рівні. Наприкінці минулого року ми затвердили Паспорти енергетичної безпеки для кожного регіону. Вони передбачають конкретні точки, де така генерація може встановлюватись, зокрема: види, типи, шляхи приєднання до мереж», заявив міністр.

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