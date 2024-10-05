Енергонезалежність бізнесу - актуальність сьогодення

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Захід «Енергонезалежність бізнесу в умовах блекауту» зібрав велику аудиторію учасників, які взяли активну участь в обговоренні проблем, пов'язаних із впровадженням рішень на базі сонячної енергетики та систем накопичення електроенергії.

Програму відкрила презентація компанії Ecotech Ukraine, яка займається проєктуванням та інсталяцією сонячних станцій та установок зберігання енергії (УЗЕ). «Бізнеси активно встановлюють сонячні станції, що допомагає їм скоротити витрати на 30-40% на рік. При цьому окупність такого рішення становить 2-3 роки, а разом із застосуванням систем зберігання енергії станція гарантує енергонезалежність і декарбонізацію бізнесу. Такі рішення особливо важливі для компаній, які експортують свою продукцію за кордон і мають значні рахунки за споживання енергії з мережі», - зауважила Тетяна Духова, комерційна директорка Ecotech Ukraine.

Тетяна Духова: «Бізнеси активно встановлюють сонячні станції, що допомагає їм скоротити витрати на 30-40% на рік»

Презентація Олександра Альохіна, керівника підрозділу Digital Power «Хуавей Україна», була присвячена знайомству з лінійкою рішень виробника цього напряму. «Найбільший виклик для енергомережі сьогодні - це забезпечення її стабільності. Інвертори, УЗЕ та інше обладнання від Huawei якраз допомагає досягти безперебійного функціонування та оптимальної ефективності. Ми інтегруємо цифрові технології та силову електроніку, розвиваючи чисту енергетику та забезпечуючи її цифровізацію для кращого зеленого майбутнього та досягнення енергонезалежності бізнесів і країни в цілому», - зазначив Олександр Альохін.

Наразі швидкість впровадження відновлюваної енергії зростає, що водночас сприяє сталому розвитку енергетичного сектору. Новітнє обладнання має спроможність допомогти подолати виклики та максимально ефективно організувати процес генерації, виробництва та розподілу електроенергії. Так, застосування сучасних інверторів та УЗЕ як джерел живлення є надважливим для енергетичної стабільності бізнесів.

Він зазначив, інвертори Huawei вирізняються потужністю та інтелектуальністю, що дає змогу оптимізувати виробництво електроенергії та підтримувати активну безпеку для захисту від електричної дуги та коротких замикань. Компанія пройшла шлях від 20 кВт до 150 кВт інвертора SUN2000-150KTL-MG0, який скорочує витрати на будівництво системи і спрощує процес контролю та управління. Це найпотужніший інвертор у галузі, доступний на українському ринку з вересня. До того ж з 2015 року компанія Huawei є лідером серед виробників сонячних інверторів у світі. Водночас системи зберігання енергії Huawei допомагають покращувати якість електроенергії та компенсувати активну потужність для надійності електропостачання під час відключень електроенергії. Разом ці рішення допоможуть підтримувати високий рівень безпеки та провідні системи охолодження, що покращуватиме енергоефективність компаній.

Олександр Альохін: «Найбільший виклик для енергомережі сьогодні - це забезпечення її стабільності. Інвертори, УЗЕ та інше обладнання від Huawei якраз допомагає досягти безперебійного функціонування та оптимальної ефективності»

У дискусійній панелі взяли участь представники Kyivstar, Metro, МХП та «Епіцентру», які поділилися своїм досвідом впровадження сонячних електростанцій та систем накопичення електроенергії. На думку експертів, у сучасних умовах пріоритетом мають бути не сонячні станції, а системи зберігання енергії, які дають змогу компенсувати періоди відключення централізованого енергопостачання. При цьому сонячні станції забезпечують додатковий канал надходження електроенергії, який схильний до впливу сезонності та погоди.

Також відбувся продуктивний діалог з представниками державного сектору щодо державних і міжнародних програм підтримки та кредитування впровадження енергоефективних технологій. Бізнеси активно інвестують в енергоефективні проєкти, і держава та фінансові установи всіляко підтримують ці ініціативи. Так, Державне агентство з енергоефективності та енергоощадження України впровадило Національний план дій з ефективності, затверджений до 2030 року. Згідно з ним агентство несе відповідальність за впровадження енергоефективних заходів у промисловому секторі, що зменшить навантаження на енергосистему і кінцеве споживання, а також дасть змогу скоротити викиди СО2. Крім того, пріоритетом для банків і міжнародних фондів є надання фінансування для нових проєктів і рефінансування для вже реалізованих, з контролем за дотриманням усіх законодавчих вимог. Було наголошено на важливості ролі малого і середнього бізнесів, приватного сектора не тільки в допомозі державі пройти холодний сезон, а й у перестроюванні всієї енергосистеми України, щоб зробити її здоровішою і сучаснішою.

У дискусійній панелі взяли участь представники Kyivstar, Metro, МХП та «Епіцентру»

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