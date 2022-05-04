Енергетика Україні станом на 3 травня

4 мая 2022 г., 10:35

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За останні 3 дні НЕК «Укренерго» включила в роботу дві високовольтні лінії 330 кВ та відновлене обладнання підстанції в Київські області. Також в центральному регіоні України ремонтники Компанії завершили аварійне відновлення ще двох ліній 330 кВ.



Завершується ремонт великої магістралі 750 кВ, що проходить через західний та північний регіони країни, однієї лінії 330 кВ на Київщині та однієї – на сході. На двох підстанціях на півночі тривають роботи з випробування релейного захисту та обладнання розподільчих установок.



За минулу добу відновлено електропостачання близько 9,3 тис споживачів. Зокрема, у Харківській області – 4,6 тис, Київській – 3 тисячам, Донецькій – 1,2 тис, Миколаївській – 500 споживачам.



Станом на 3 травня в Україні залишаються знеструмленими близько 816 населених пунктів, загалом близько 693 тиc споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 312 тис споживачів, Харківській - 178 тис, Луганській – 99,2 тиc.



Енергосистема України понад два місяці стабільно працює в складі європейської мережі ENTSO-E. Всі види електростанцій продовжують працювати згідно з графіком.



Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.



Гідроелектростанції працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.



Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист