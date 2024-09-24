ELKO Ukraine розширює асортимент комп’ютерною периферією Acer та Predator

24 сентября 2024 г., 16:35

ELKO Ukraine інформує про підписання угоди на постачання комп’ютерної периферії Acer та Predator. На додачу до ноутбуків та моніторів партнерам дистриб’ютора тепер будуть доступні сумки та наплічники для ноутбуків, валізи, ігрові столи, гарнітури, хаби, килимки та інші аксесуари цих брендів.

Розширення асортименту дозволить партнерам ELKO Ukraine забезпечувати своїх клієнтів всім необхідним для створення робочого або ігрового місця. Периферійні пристрої Acer та Predator підвищують продуктивність і забезпечують сумісність з іншими продуктами, що дозволяє користувачам виконувати довготривалу роботу без зайвого навантаження. Геймерам дані пристрої допоможуть покращити свій ігровий досвід.

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