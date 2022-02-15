15 февраля 2022 г., 16:19

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ELKO Ukraine починає дистриб'юцію мережевих рішень DIGITUS



Компанія ELKO Ukraine повідомила, що уклала дистриб'юторську угоду з ASSMANN Electronic GmbH, німецьким виробником продукції для серверної, мережевої та периферійної інфраструктури під торговою маркою DIGITUS.



Як повідомляється, продукція DIGITUS успішно продається у більш ніж 50 країнах світу протягом останніх 25 років.



ASSMANN під маркою DIGITUS розробляє рішення для:

побудови структурованих кабельних систем (СКС);

створення мережевої інфраструктури;

облаштування серверних та комутаційних приміщень;

передачі, обробки та управління аудіо та відео сигналів;

забезпечення ергономіки робочого простору;

використання у якості комп'ютерних аксесуарів та аксесуарів для мобільних пристроїв.



Підкреслюється, що продукти торгової марки DIGITUS сертифіковані за стандартами ISO, а їхня якість підтверджена багатьма сертифікатами західних інститутів та незалежних лабораторій.



Партнерам ELKO Ukraine вже доступний широкий асортимент продукції DIGITUS, призначеної для створення IT-інфраструктури домашніх офісів, малого та середнього бізнесу, великих компаній та корпоративних замовників.



«Дуже важливо, що співпраця з компанією ASSMANN по постачанню мережевих рішень DIGITUS дозволяє нам розширити пропозицію асортименту для наших партнерів. При цьому замовники отримують доступ до німецької продукції найвищої якості за вартістю середньої цінової категорії – ця перевага DIGITUS буде однією з визначальних на українському ринку», зауважив Юрій Касьянов, продакт-менеджер ELKO Ukraine.



«Місія нашої компанії – виробляти якісні продукти за доступною ціною. Партнерство з компанією ELKO Ukraine дозволить задовільнити зростаючий попит на продукцію ASSMANN Electronic та урізноманітнити телекомунікаційний ринок України», заявив Ігор Кравченко, директор регіонального представництва ASSMANN Electronic GmbH



Нагадаємо, у 1969 році Дітер Ассманн заснував у Німеччині компанію з виробництва конекторів ASSMANN KG. А у 1994 р. компанія створила торгову марку DIGITUS.

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