ELKO розширює портфель портативних зарядних станцій продукцією Jackery

6 декабря 2022 г., 17:55

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Використання засобів автономного електрозабезпечення в Європі стрімко зростає, а в Україні необхідність у них стала критично важливою. Надзвичайно високий попит на портативні зарядні станції сприяв підписанню дистриб’юторської угоди ELKO з компанією Jackery – одним з провідних світових виробників портативних зарядних станцій та сонячних панелей.

Серед головних переваг своїх продуктів компанія Jackery виділяє їх безпечність. Конструкція зарядних станцій використовує спеціальні рішення для захисту від перевантаження струмом, короткого замикання, надмірного розряду, перезаряду, надмірної напруги та теплового захисту.



Зазначено, що з 2018 року продано понад 2 мільйони одиниць продукції Jackery, що робить цей бренд одним із найбільших за рівнем продажу сонячних генераторів у світі. Jackery пропонує широкий асортимент портативних електростанцій, що заряджаються від різних джерел живлення і вирізняються своєю компактністю та надійністю.



Jackery Explorer — це лінійка портативних електростанцій, які можуть заряджатись від різних джерел струму і призначена для автономного забезпечення електроенергією. У поєднанні з сонячними панелями Jackery SolarSage, що продаються окремо, Jackery Explorer створює систему сонячного генератора. Сонячні панелі SolarSage мають ефективність 23,7%, що є одним із найвищих показників на ринку.

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