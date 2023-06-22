Електронна акцизна марка зекономить для бюджету мільярди гривень

22 июня 2023 г., 14:25

Профільний комітет «Верховної Ради» підтримав внесення на друге читання законопроєкту щодо «еАкцизу», повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

За оцінками, минулого року бюджет втратив 30 млрд грн через те, що кожна п’ята пачка цигарок та кожна третя пляшка алкоголю продаються нелегально. Цифровізація покликана мінімізувати людський фактор та дозволити контролювати обіг виготовленого чи ввезеного на територію України тютюну й алкоголю.

Команда «Мінцифри» продовжує працювати над запуском електронної акцизної марки з DataMatrix-кодом для алкоголю й тютюну. Щоб кожен українець просто в «Дії» міг перевірити інформацію про продукт та не наражався на небезпеку, купуючи контрафакт, а держава заощаджувала мільярди гривень.

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