Експортна виручка ІТ-послуг у 2024 році зменшилася на 4,1% до 6,45 млрд дол.

3 февраля 2025 г., 12:35

0

Tweet

Падіння обсягів експорту IT-послуг, яке розпочалося ще у 2023 році, триває. За підсумками 2024 року експортна виручка ІТ-послуг зменшилася на 4,1% і становила 6,45 млрд дол., за даними НБУ. Хоча у грудні експорт IT-послуг зріс на 18,7% та склав 617 млн дол. Це на 1% або ж 6 млн дол. більше порівняно з аналогічним періодом 2023.

ІТ-сектор й надалі залишається найбільшим експортером послуг в Україні та забезпечує значні валютні надходження в економіку. Комп’ютерні послуги складають 37,4% від загального обсягу послуг, що експортуються. Проте 2023 року він становив 41%. У загальній структурі експорту України ІТ-сектор посідає друге місце з 11,5%, поступаючись лише продовольчим товарам.

Попри незначний ріст показників у квітні, жовтні та грудні 2024 року, загальна динаміка залишалася слабшою, ніж у 2023 році. За перший квартал минулого року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала майже 1,59 млрд дол. – на 5% менше ніж в аналогічний період у 2023. У другому кварталі показник збільшився на 1,6% до першого та досяг 1,62 млрд дол. Однак, все одно виявився на 5% гіршим порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Третій квартал приніс 1,57 млрд дол. – на 4,6% менше у порівнянні з 2023.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у четвертому кварталі становила 1,67 млрд дол. Це на 6,2% більше за третій. Водночас ці показники все одно менші, ніж були в аналогічний період 2023 на 2,1%.

На зменшення обсягів експорту ІТ-послуг першочергово вплинули виклики повномасштабного вторгнення. Йдеться про ризики мобілізації техфахівців, обмеження по виїзду за кордон та зміни у податковому навантаженні.

Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили 2,397 млрд дол. валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.

Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії – 8,8% та 564,98 млн дол. Третє місце посіла Мальта, забезпечивши 501,19 млн дол., або 7,8%. Першу п’ятірку замикають Кіпр та Ізраїль. Вони принесли 6,1% (394,49 млн дол.) та 4,6% (296,66 млн дол.) обсягів експортної виручки за статтею комп’ютерних послуг відповідно.

До десятки країн, які приносять найбільше виторгу Україні, також увійшли Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об’єднані Арабські Емірати. Загалом перші 10 країн забезпечили 5,15 млрд дол., або ж 79,9% обсягів експортної виручки за IT-послуги у 2024 році.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS