Експорт IT-послуг за 9 місяців скоротився на 5% відносно 2023 року – до 4,77 млрд дол.

1 ноября 2024 г., 13:35

У вересні обсяг IT-експорту у порівнянні з серпнем збільшився на 2,4% і становив 519 млн дол., за даними НБУ. Втім загалом III квартал показав себе найгірше цьогоріч. Експорт IT-послуг з липня по вересень приніс українській економіці 1,6 млрд, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також показники третьої чверті на 2,8% менші ніж у попередньому кварталі.

За 9 місяців 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг складає 4,77 млрд дол. Це на 4,9% менше ніж за аналогічний період минулого року.

Експортна виручка усіх послуг України у вересні склала 1,36 млрд. У порівнянні з 2023 роком показник збільшився на 5,7%. Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту склала 38,1%. Це на 2,5% менше ніж за аналогічний період торік.

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