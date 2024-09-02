Експорт IT-послуг у липні склав 545 млн дол., на 6,4% більше від червня

2 сентября 2024 г., 12:25

У липні обсяг IT-експорту збільшився на 6,4% відносно червня і становив 545 млн дол., за даними Національного банку України. Водночас ці показники на 2,5% у річному зіставленні.

Загалом за 7 місяців 2024 року сукупна експортна виручка ІТ-послуг становила 3,75 млрд дол. Це на 4,9% менше ніж за аналогічний період 2023 року, що у доларовому еквіваленті складає 183 млн дол.

Загальна експортна виручка усіх послуг України у липні склала 1,41 млрд дол., що на 3% більше порівняно з червнем. Частка ІТ-послуг у структурі всього експорту послуг відповідно склала 38,7% – на 2,1% менше ніж за аналогічний період торік.

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