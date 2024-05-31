Експорт IT-послуг у квітні зменшився на 3,5% та склав 545 млн дол.

31 мая 2024 г., 17:45

За даними НБУ, у квітні обсяг IT-експорту зменшився на 3,5% і становив 545 млн дол. Таким чином за перші чотири місяці обсяг експорту комп’ютерних послуг знизився на 78 млн дол. в річному зіставленні та склав 2,1 млрд дол. Загальна експортна виручка усіх послуг України за квітень склала 1,4 млрд дол.

«Частка ІТ-послуг в структурі українського експорту послуг складає 38,3%. Це найбільший показник серед усіх послуг, що експортуються. Саме тому стабільність індустрії напряму впливає на стабільність економіки. Однак, обсяги експорту послуг зменшуються. Ми постійно наголошуємо: причиною цього є не вирішене питання бронювання ключових працівників індустрії», – зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

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