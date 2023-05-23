 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

EasyBusiness надасть українським підприємцям гранти на розвиток бізнесу

23 мая 2023 г., 17:35
0 
 

Проєкт EasyBusiness, який фінансується в межах програми Matra, створеної «Міністерством закордонних справ Нідерландів», за інформаційної підтримки «Міністерства цифрової трансформації України» запускає грантову програму підтримки українського бізнесу в умовах повномасштабної російської агресії. Загальний бюджет конкурсу – понад 6 млн грн, розмір грантів – до 366 тис. грн.

Участь у програмі можуть взяти офіційно зареєстровані в Україні приватні бізнеси (юридичні особи та ФОП), які відкрились до 1 січня 2023 року та відповідають офіційному визначенню мікро-, малого або середнього підприємства. Максимальна кількість працівників – 250 осіб, максимальний річний дохід – 50 млн євро.

Подати заявку на участь у програмі можна до 6 червня. Переможців програми оголосять 23 липня за результатами навчання та пітчингу.

Отримані кошти можна використати на:

  • капітальні інвестиції (обладнання, необхідне для підвищення ефективності, збільшення обсягів виробництва чи адаптації продукції до вимог ринку);
  • послуги/ інноваційні рішення/ сертифікацію – усе, що сприятиме ефективності бізнесу;
  • операційні витрати (частково), якщо вони необхідні для забезпечення якісного функціонування підприємства та реалізації грантового проєкту.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  