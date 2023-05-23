EasyBusiness надасть українським підприємцям гранти на розвиток бізнесу

23 мая 2023 г., 17:35

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Проєкт EasyBusiness, який фінансується в межах програми Matra, створеної «Міністерством закордонних справ Нідерландів», за інформаційної підтримки «Міністерства цифрової трансформації України» запускає грантову програму підтримки українського бізнесу в умовах повномасштабної російської агресії. Загальний бюджет конкурсу – понад 6 млн грн, розмір грантів – до 366 тис. грн.

Участь у програмі можуть взяти офіційно зареєстровані в Україні приватні бізнеси (юридичні особи та ФОП), які відкрились до 1 січня 2023 року та відповідають офіційному визначенню мікро-, малого або середнього підприємства. Максимальна кількість працівників – 250 осіб, максимальний річний дохід – 50 млн євро.

Подати заявку на участь у програмі можна до 6 червня. Переможців програми оголосять 23 липня за результатами навчання та пітчингу.

Отримані кошти можна використати на:

капітальні інвестиції (обладнання, необхідне для підвищення ефективності, збільшення обсягів виробництва чи адаптації продукції до вимог ринку);

послуги/ інноваційні рішення/ сертифікацію – усе, що сприятиме ефективності бізнесу;

операційні витрати (частково), якщо вони необхідні для забезпечення якісного функціонування підприємства та реалізації грантового проєкту.

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