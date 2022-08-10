Джо Байден підписав закон CHIPS, який дасть інвестиції 52,7 млрд дол. у виробництво чипів на терріторії США

10 августа 2022 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, президент США Джо Байден у вівторок підписав знаковий законопроєкт про надання субсидій у розмірі 52,7 млрд дол. для виробництва напівпровідників і досліджень у США, а також про посилення зусиль, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності країни у протистоянні з науково-технічними зусиллями Китаю.



Байден назвав цю подію «інвестицією, яка буває раз у поколінні в самій Америці».



На церемонії підписання закону крім політиків були присутні виконавчі директори Micron, Intel, Lockheed Martin, HP та AMD.



Білий дім заявив, що ухвалення законопроєкту стимулює нові інвестиції в чіпи.



Слід додати, законопроєкт також включає 25% податковий кредит на інвестиції для виробництва мікросхем, вартість якого оцінюється у 24 млрд дол.



Багато американських законодавців заявляли, що зазвичай не підтримають значні субсидії для приватного бізнесу, але зазначили, що Китай і Європейський Союз виділяли мільярдні стимули своїм компаніям з виробництва мікросхем.



Експерти стверджують, що на США приходиться лише близько 10% світових поставок напівпровідників, тоді як на Східну Азію припадає 75%.



Адміністрація Байдена також стверджувала раніше, що законодавство «розблокує ще сотні мільярдів» приватних витрат у галузі. У вівторок Білий дім заявив, що кілька компаній, «підштовхнуті» законопроєкт про мікросхеми, оголосили про інвестиції в нове виробництво напівпровідників на суму понад 44 млрд дол.



Треба зазначити, що компанія Qualcomm у понеділок погодилася придбати додаткові напівпровідникові мікросхеми на нью-йоркську фабрику GlobalFoundries на суму 4,2 млрд дол., довівши загальну суму закупівель до 7,4 млрд дол. до 2028 року.

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