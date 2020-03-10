Два подхода к гибридному облаку

10 марта 2020 г., 19:00

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Пару лет назад "гибридное облако" не сходило со страниц медиа-ресурсов и было обязательным термином к употреблению во всех уважающих себя корпорациях, а также у вендоров. Вместе с тем нужно признать, что лишь недавно гибридное облако стало реальностью.

На данный момент существует два подхода - назовем их условно: из облака на землю и с земли в облако. Несмотря на кажущуюся мнимую разницу в этих подходах она весьма существенна и вызвана, в первую очередь, различием в идеях продвигаемых компаниями-поставщиками.

Вариант первый: AWS Outpost. Это как раз вариант когда облако спускается на землю. AWS уже достаточно давно и плотно захватил рынок стартапов и даже приличный кусок корпоративного пирога. И если стартапы рады оставаться в облаке и расти там, то крупный бизнес часто и густо не собирается переезжать в облако по самым разным причинам - начиная от внутренней безопасности заканчивая требованиями регуляторов.

Задача AWS Outpost предоставить таким заказчикам уже знакомый опыт работы, но теперь уже в собственных ЦОД. Сконфигурировав нужный набор железа заказчик получает готовую к подключению стойку и собственный, кастомный, регион в консоли AWS. Никаких изменений в скриптах, интеграция с существующими сервисами, никакого обслуживания железа - одни преимущества.

Другой же подход предлагает DellEMC - VMware Cloud on Dell EMC. Серверный бизнес Dell плюс бриллиант VMware в короне купленной несколько лет назад EMC позволяет собрать интегрированное решение.

В целом стек продуктов и многолетнее видение лежащее в основе данного решения стоят отдельной статьи. Важно же отличие в управлении инфраструктурой и ресурсами у обоих решений.

AWS Outpost предлагает тот же фиксированный набор размеров и типов инстансов что и в облаке, тогда как DellEMC использует VxRAIL как аппаратную платформу, а программно-определяемый стек от VMware позволяет гибко управлять всеми ресурсами: приоритетами на ЦПУ, количеством IOPS и траффиком никак не ограничивая этот момент.

Каждое из решений имеет свои плюсы и минусы: t-shirt модель размеров ВМ ограничивает гибкость, но зато управление всей конфигурацией происходит только через одну панель. Гибкость в управлении требует специалиста который знает как именно настроить решение в соответствии со всеми требованиями и также требует аккуратной предварительной калькуляции ресурсов. При этом важно отметить что у решения от Dell есть возможность мигрировать ВМ вживую с локального облака в VMware Cloud будь оно запущено в AWS, Azure или у какого-либо другого поставщика.

Однозначного лидера или превосходство в данном случае определить невозможно, в первую очередь в силу совершенно разных подходов к архитектуре и решаемым задачам. И вероятнее всего, свои сферы применения найдёт каждое из решений.

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