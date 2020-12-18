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Dungeons & Dragons & HR. Игра, как инструмент тимбилдинга 

18 декабря 2020 г., 21:11
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Dungeons & Dragons & HR. Игра, как инструмент тимбилдинга

Повышение эффективности работы команды – всегда актуальная задача. Однако, когда многие ивенты уже опробованы, а офисные корпоративные развлечения повторяются из раза в раз, для HR-менеджера задача поиска новых вариантов становится все сложнее. Предлагаем вам еще один инструмент тимбилдинга!

Если вам необходимо решить традиционные для командоорбразования задачи:

  • разделение ответственности за результат команды;
  • ситуационное лидерство;
  • конструктивное взаимодействие и самоуправление;
  • принятие единого командного решения и согласование его с членами команды.

Dungeons & Dragons & HR. Игра, как инструмент тимбилдинга


И плюс к этому интересно провести время в кругу коллег – обратите внимание на  настольные ролевые игры.

Что такое настольная ролевая игра

Одной из самых известных в мире настольных игр в жанре фентези является Dungeons & Dragons или “Подземелья и Драконы”. Действие происходит в вымышленном магическом мире, а участники примеряют на себя роли самостоятельно созданных персонажей, действуя как одна команда в различных приключениях. Отдельным участником служит гейм-мастер — ведущий. Его главная задача — это рассказ истории, в которой задействованы герои.

Dungeons & Dragons & HR. Игра, как инструмент тимбилдинга


“Подземелья и Драконы” имеет ряд преимуществ, как развлекательный и объединяющий элемент корпоративной культуры:

    • Игры совместно между сотрудниками офиса создают неформальную атмосферу, которая помогает участникам процесса раскрыться и делает общение легче.
    • D&D имеет гибкие возможности при подготовке персонажа и предлагает несколько разных стилей. Благодаря такой структуре, люди с самыми разными интересами найдут что-то свое.
    • В процессе игры происходит полноценный тимбилдинг. Участники действуют как одна команда, и добиться цели возможно, только если им удастся правильно взаимодействовать и преодолевать препятствия сообща.
    • Получить новые впечатления и зарядиться позитивной энергией после тяжелой рабочей недели. Приключения затягивают с головой и помогают на время отвлечься от рутинных бизнес-процессов.

Dungeons & Dragons & HR. Игра, как инструмент тимбилдинга

Какие материалы необходимы?

Самый простой и бюджетный вариант — это собраться прямо в офисе. Большая часть действий происходит в фантазии, а гейм-мастер описывает ситуации, которые случаются с героями. В первую очередь, необходим хотя бы один набор игральных костей. Для экшн-сцен и боев понадобится карта, которую можно создать самостоятельно, и любые фигурки, которыми можно обозначить героев.

Еще один вариант — это онлайн-площадки. Существует несколько сервисов, позволяющих проводить игру в таком формате. Для многих этот вариант может стать оптимальным в условиях адаптивного карантина, но его недостатком является отсутствие непосредственного живого общения.

Также возможно посещение специализированного клуба по настольным-ролевым играм. Киевский клуб D&D “Дед Лихозор” предлагает для проведения игр:
    • Оформленные комнаты с необходимыми материалами.
    • Коллекцию из 800 миниатюр героев и монстров.
    • Дизайнерский террейн, добавляющий объем и погружение в происходящее.
    • Опытных гейм-мастеров, которые создают авторские сценарии и всегда готовы пообщаться с участниками, ответить на любые вопросы и помочь новичкам разобраться с правилами.
    • Главная изюминка клуба — цифровые столы, на которых включаются карты, анимированные пейзажи городов, дикой природы, глубоких лабиринтов и других миров.
    • “Клуб проводит партии онлайн-игр через сервис “Roll20”, что позволяет примерить на себя роль фантастических существ под руководством гейм-мастеров клуба даже если ваши сотрудники находятся в режиме дистанционной работы. Возможность онлайн-игры  - сейчас максимально актуальна!

С момента появления в 1974 г. игра “Подземелья и Драконы” завоевала всемирную популярность и число ее приверженцев стремительно растет с каждым днем.
DnD настроит вашу команду на то, чтобы действовать вместе и доверять друг другу. Уже многие годы различные крупные компании, и в том числе Google, используют DnD как один из инструментов тимбилдинга.

У вас появилась редкая возможность погрузиться в мир “Подземелья и Драконы” — и не просто получить удовольствие от легендарной игры, но и решить всегда актуальные задачи командообразования!

Dungeons & Dragons & HR. Игра, как инструмент тимбилдинга

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