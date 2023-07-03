Другий екзафлопний суперкомп'ютер у Європі за 540 млн євро буде розміщено у Франції

3 июля 2023 г., 9:35

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Європейське спільне підприємство з високопродуктивних обчислень (EuroHPC JU) обрало Jules Verne Consortium для розміщення та експлуатації у Франції другого екзафлопного суперкомп'ютера EuroHPC, який перевищить поріг в один мільярд мільярдів обчислень за секунду.

Цей новий суперкомп'ютер буде управлятися GENCI (як хостинговою організацією), Французьким національним агентством з високопродуктивних обчислень, а експлуатуватиметься в обчислювальному центрі CEA TGCC, Французькою комісією з альтернативних джерел енергії та атомної енергетики, в Брюйер-ле-Шатель.

Як і існуючі суперкомп'ютери EuroHPC, ця нова система буде доступна для широкого кола європейських користувачів, незалежно від того, в якій частині Європи вони знаходяться, в науковому співтоваристві, а також в промисловості та державному секторі. Система має допомогти вирішувати ключові суспільні питання, що стосуються, наприклад, зміни клімату і прогнозування екстремальних погодних явищ, інноваційного дизайну і персоналізованої медицини, розробки матеріалів і нових джерел енергії, цифрових двійників для промисловості або використання штучного інтелекту в широких масштабах.

У консорціумі візьмуть участь Нідерланди через SURF, кооперативну асоціацію голландських освітніх і дослідницьких установ.

Із загальним бюджетом близько 540 мільйонів євро, машина буде співфінансована EuroHPC JU за рахунок коштів програми "Цифрова Європа" (DEP), а також внесків Франції та Нідерландів. СП співфінансуватиме до 50% від загальної вартості суперкомп'ютера. Точна схема фінансування нового суперкомп'ютера буде відображена в угоді про хостинг, яка буде підписана найближчим часом.

Консорціум був обраний за результатами конкурсу на відбір хостингової компанії для високопродуктивного суперкомп'ютера, оголошеного в грудні 2022 року.

На сьогодні EuroHPC JU вже закупив вісім суперкомп'ютерів, розташованих по всій Європі:

LUMI у Фінляндії,

LEONARDO в Італії,

Vega в Словенії,

MeluXina в Люксембурзі,

Discoverer в Болгарії,

Karolina в Чехії,

MareNostrum5 в Іспанії,

Deucalion у Португалії.

Триває будівництво ще двох суперкомп'ютерів: JUPITER в Німеччині, першого європейського екзафлопного суперкомп'ютера, і Daedalus в Греції, з планами на подальше будівництво, включаючи квантові комп'ютери. У жовтні 2022 року GENCI і CEA були обрані для розміщення і експлуатації квантового комп'ютера EuroHPC.

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