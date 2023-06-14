Drone Hackathon «Anti-Shahеd» з фондом у 1 млн дол. пройде 24 та 25 червня

14 июня 2023 г., 13:35

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Як повідомляє Міністерство цифрової трансформації проведе другий щорічний хакатон, який відбудеться 24 та 25 червня. Українські розробники зможуть представити свої ідеї для представників Сил безпеки та оборони України.

Якщо презентований продукт доведе ефективність, а Сили оборони підтвердять, що саме це необхідна тут і зараз - розробник отримає контракт на 1 млн дол. Кошти можна витратити на реалізацію або масштабування розробки, яка знищуватиме ворожі дрони в українському небі.

До хакатону «Anti-Shahеd» можуть долучитися всі, хто:

має ідеї розробок та хоче отримати фінансування для реалізації ідей;

прагне запітчити створені defense-tech розробки, що допоможуть боротися з ворожими безпілотниками і знищувати їх;

виробляє БПЛА, які можуть бути ефективними на полі бою.

Щоб долучитися до хакатону необхідно подати заявку на участь за посиланням — https://curly.click/r/m8888

Drone Hackathon «Anti-Shahеd» реалізується з ініціативи Генерального штабу Збройних сил України, Мінцифри та Мінінфраструктури в межах проєкту «Армія дронів» та спрямований на пошук новаторських та ефективних рішень у боротьбі з ворожими безпілотниками.

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