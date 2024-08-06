Дрон німецької HIGHCAT із управлінням по дроту випробують в Україні

6 августа 2024 г., 8:25

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Як повідомляє «Мілітарний», посилаючись на Forbes, компанія HIGHCAT має намір випробувати невразливий до ворожих РЕБ безпілотний комплекс HCX із дротовою системою передачі даних.



Представники німецької компанії в серпні вирушать до України, щоб протестувати свій розвідувальний дрон HCX в умовах протидії систем радіоелектронної боротьби та, ймовірно, російських комплексів РЕБ.



Зазначається, що головною особливістю безпілотника HCX є його система передачі даних, котра використовує замість традиційного радіозвʼзку оптоволоконний кабель. Це забезпечує дрону повністю невразливий до радіоперешкод закритий канал зв’язку.



Під час польоту кабель розмотується зі спеціальної котушки. Кожна така містить кабель довжиною 10 км та важить близько 1,3 кг, у той час як вага вдвічі довшої сягає 2,2 кг. При використанні кабель не натягується, а радше викидується на землю, що нівелює можливість заплутування.



Волокно досить міцне, тому дрон може літати над деревами та водою. Також немає проблем і з польотами по колу та у зворотньому шляху.



Сам безпілотник здатен піднімати корисне навантаження масою до 5 кілограмів, тому для нього таке навантаження не є надмірним. Його вантажопідйомності вистачає для того, щоб нести камеру з 10-разовим оптичним збільшенням і тепловізором.



Окрім невразливості до перешкод та ефекту радіогоризонту іншою перевагою системи зв’язку HCX є швидкість передачі даних до 1000 мегабіт за секунду, що дозволяє передавати чітке зображення високої якості протягом усього польоту.



HIGHCAT планує підготувати HCX до серійного виробництва в листопаді з планами випуску близько 3000 одиниць на місяць у партнерстві з іншою німецькою компанією ODM GmbH.

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