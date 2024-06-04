 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дрон Nemesis тепер оснащено Starlink - він може летіти на відстань понад 20 км

4 июня 2024 г., 10:25

Як повідомляє «Мілітарний» український важкий безпілотник Nemesis “навчили” літати на понад 20 км.

Розробники безпілотника розповіли виданню «Українська правда», що Nemesis здатен летіти на таку дальню відстань.

«Розміри дрона вражають: відстань між його чотирма моторами – понад метр», – розповідають у виданні.

Також повідомляється, що для безперебійного зв’язку у Nemesis інтегрували терміналами супутникового зв’язку Starlink. Це дозволяє подолати обмеження звичайного зв’язку і надає широкий спектр можливостей.

Оператори важких дронів Nemesis тепер можуть знаходиться у Києві. Військовий на фронті залишається тільки підготувати боєприпаси на дроні та запустити його.

«Завдяки Nemesis уражено тільки танків 158 штук і ще купа техніки і об’єктів різних, складів, баз і так далі. Ми рахували, і вийшло, що на кожен витрачений на наш дрон долар знищується техніки на 50 доларів. Коефіцієнт 1 до 50 – це дуже непогано», – зазначають розробники дрона.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  