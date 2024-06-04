Дрон Nemesis тепер оснащено Starlink - він може летіти на відстань понад 20 км

4 июня 2024 г., 10:25

Як повідомляє «Мілітарний» український важкий безпілотник Nemesis “навчили” літати на понад 20 км.



Розробники безпілотника розповіли виданню «Українська правда», що Nemesis здатен летіти на таку дальню відстань.



«Розміри дрона вражають: відстань між його чотирма моторами – понад метр», – розповідають у виданні.



Також повідомляється, що для безперебійного зв’язку у Nemesis інтегрували терміналами супутникового зв’язку Starlink. Це дозволяє подолати обмеження звичайного зв’язку і надає широкий спектр можливостей.



Оператори важких дронів Nemesis тепер можуть знаходиться у Києві. Військовий на фронті залишається тільки підготувати боєприпаси на дроні та запустити його.



«Завдяки Nemesis уражено тільки танків 158 штук і ще купа техніки і об’єктів різних, складів, баз і так далі. Ми рахували, і вийшло, що на кожен витрачений на наш дрон долар знищується техніки на 50 доларів. Коефіцієнт 1 до 50 – це дуже непогано», – зазначають розробники дрона.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365