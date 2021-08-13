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Тимур Ягофаров

Drag’n’Drop уже в смартфонах

13 августа 2021 г., 18:05
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Многооконный режим в свое время стал одним из катализаторов перехода на операционную систему Windows. А теперь такой стиль работы и связанные с ним возможности становятся возможными и в смартфонах.

На прошедшей на днях онлайновой презентации новинок Samsung Unpacked были представлены раскладывающиеся смартфоны Galaxy Fold 3 и Flip 3. Стоит признать, при всей своей продвинутости, это достаточно дорогие устройства. Не удивительно, что производитель стремится всячески повысить их привлекательность.

Drag’n’Drop уже в смартфонах

Многооконный режим появился уже в первом поколении Galaxy Fold. И вот в третьем впервые была продемонстрирована реализация в нем механизма перетаскивания. В приведенной выдержке это выглядит и вправду удобно. По заявлению Samsung, такая функциональность внедрена впервые на мобильных платформах благодаря сотрудничеству с Microsoft. После увиденного даже возник недоуменный вопрос, а почему не сделали этого уже на старте?

Как бы то ни было, а новые раскладывающиеся смартфоны произвели приятное впечатление, пусть и не удалось в живую протестировать. А на сколько важна для вас функциональность Drag’n’Drop? Готовы потратиться на мобильную платформу с ее поддержкой? А что еще вас впечатлило в новинках, продемонстрированных на нынешнем  Samsung Unpacked?  

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