Cerabyte - до 1 ексабайта на базі керамічних наночастин

6 сентября 2023 г., 19:15

0

Tweet

Німецький стартап Cerabyte заявляє, що його технологія зберігання на основі кераміки дозволить створювати архіви розміром 100 петабайт за допомогою картриджів і 1 ексабайт за допомогою керамічної стрічки.



Найближчим часом компанія офіційно представить технологію зберігання на основі неорганічних наношарів із використанням кераміки товщиною 50-100 атомів для зберігання інформації. Заявляється, що ця розробка дозволяя не тільки зробити накопичувачи даних більш компктними але й захисттити їх від більшості загроз для носіїв даних: пожежі, повені, стрибків струму тощо.



Дані можна записувати та зчитувати за допомогою лазерних променів або променів частинок, структуруючи інформацію в матрицях даних, подібно до QR-кодів.



Cerebyte наголошує, що щільність об’ємних даних в основному залежить від товщини підложки, яка може складатися зі скляних листів товщиною 100-300 мкм або стрічки товщиною 5 мкм з керамічним покриттям товщиною 10 нм.



Передбачається, що технологія буде масштабуватися зі зменшенням наночастин від 100 нм до 3 нм, що відповідає збільшенню площевій щільності від ГБ/см2 до ТБ/см2. Зчитування даних досягається за допомогою методів мікроскопічного зображення високої роздільної здатності для оптичного зчитування або електронно-променевої мікроскопії для структур, що знаходяться нижче межі оптичної дифракції.



Форма носія інформації, скляного листа, всередині картриджа Nano Memory наразі поки що невідома. Це може бути, наприклад, диск, який має обертатися. Про це свідчить співпраця Cerabyte з виробником оптичних дисків Sony.



Матриці лазерного променя дозволять масштабувати щільність зберігання стійки центру обробки даних від початкових 10 ПБ систем до 100 ПБ з використанням картриджів CeraMemory (2025-30 рр.) і 1 EB з використанням CeraTape (2030-2035 рр.). Використання матриці пучків частинок забезпечать подальше масштабування.



Швидкість читання класу ГБ/с буде забезпечена високошвидкісними датчиками зображення в поєднанні з розширеним доступом роботизованих пристроїв. Для оптимізованих за продуктивністю систем Ceramic Nano Memory час читання знаходиться в межах секундного класу, аж до кількох секунд.



Cerabyte каже, що її керамічна нанопам’ять також може дозволяти записувати дані зі швидкістю класу ГБ/с, забезпечуючи швидкий прийом даних для систем на основі стійки центру обробки даних. Компанія стверджує, що може записати до 2 000 000 біт одним лазерним імпульсом.

Запис пучка частинок на стрічці може досягти щільності класу TB/mm3, як підкреслюється, перевищуючи щільність зберігання всіх комерційно доступних сьогодні рішень для зберігання даних на порядок.



Очікується, що продукти Cerabyte запропонують структуру витрат нижчу за прогнози поточних комерційних технологій зберігання.



Крім того, новий носій буде повністю придатний для повторної переробки, має низьку потужність доступу для запису та читання, а також високу довговічність носія.



Cerebyte наголошує, що її Nano Memory готова задовольнити парадигми щільності, продуктивності та доступу, а також вимоги щодо вартості та стійкості центрів обробки даних, пропонуючи масштабний шлях до ери Yottabyte.

Зверніть увагу на написані дані типа QR-коду зліва від світлового променя

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні