Donaustahl отримало дозвіл постачати дрони MAUS в Україну

18 июля 2024 г., 10:35

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«Мілітарний» повідомляє, що Федеральне міністерство економіки Німеччини дозволило компанії Donaustahl виробляти та експортувати дрони MAUS.

У компанії розповіли, що нові безпілотники надійдуть українському підрозділу Kraken.

За даними Donaustahl, система MAUS може використовуватися для атак на живу силу та бронетехніку.

Платформа MAUS є універсальним квадрокоптером, здатним виконувати як розвідувальні, так і ударні місії.

MAUS зроблений по типу FPV-дрона та описується як «повністю модульна, економічна, надійна та легка в експлуатації платформа», призначена для мінімальної підготовки операторів.

Виходячи з тактико-технічних характеристик дрона MAUS, відомо, що він може нести корисне навантаження до 2,7 кг і має дальність польоту від 5 до 7 км.

У дрона встановлена високороздільна камера, що дозволяє виконувати місії навіть уночі. Також можливе озброєння різними типами боєприпасів.

Стверджується, що MAUS перевершує «кустарні та цивільні» дрони у своїх характеристиках та ефективності. На відміну від багатьох дронів, що є на ринку, пристрій Donaustahl зроблено не з карбону, а зі спеціально обробленої деревини. Це робить платформу баражуючого боєприпасу приблизно на 10% важчим за звичайні FPV-дрони, але водночас приблизно на 75% дешевше, якщо говорити про вартість виробництва рами.

В даний час Donaustahl також тестує та розробляє власне програмне забезпечення для розпізнавання на основі штучного інтелекту під назвою Vulture, яке призначене для надійного розпізнавання людей та транспортних засобів.

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