14 марта 2024 г., 17:25

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Конгрес США переконливою більшістю проголосував закон, яким компанія Bytedance буде зобов'язана продати соціальну мережу TikTok протягом двох місяців або зіткнутися з блокуванням на території США.

Менш імовірно така ж швидка течія подій у Сенаті. Тим більше, що CEO TikTok планував відвідати будівлю на Капітолійському пагорбі для зустрічей із сенаторами.

Президент США вже заявив, що підпише закон, якщо його ухвалять обидві палати. Його радник національної безпеки Джейк Салліван прокоментував, що метою цих рухів є не заборона соціальної мережі, а зміна власника, яким зараз є китайська компанія, що досить щільно взаємодіє з держорганами та компартією Китаю.

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Китайський міністр комерції пообіцяв, що його країна вживе всіх необхідних заходів для захисту своїх прав та інтересів у разі ухвалення американського закону, за яким власник TikTok має продати свою соціальну мережу. Закон учора був схвалений Конгресом із вражаючою перевагою – 352 голоси «за» та 64 голоси «проти», – і тепер доля TikTok у руках Сенату США, де американський підрозділ Bytedance вже розвинув лобістську діяльність.

Цікаво, що той самий колишній президент – Трамп, – який чотири роки тому своїми указами блокував TikTok і примушував його до продажу або принаймні до перенесення серверних потужностей у США (точніше, Oracle, засновник якого відомий своєю підтримкою GOP), – тепер заявляє, що це поганий закон і TikTok набагато безпечніший, ніж Facebook. У Facebook Трампа заблокували три роки тому, якщо хтось не пам'ятає.

Доля TikTok у руках Сенату США

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