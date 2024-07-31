Доходи від продажів DRAM і NAND у 2024 р. досягнуть 90 і 67 млрд дол. відповідно

31 июля 2024 г., 17:35

0

Tweet

За даними Storage Newsletter, у 2024 році очікується зростання доходів від DRAM та NAND флешпам'яті на 75% і 77% відповідно. Переважно це стосується високоприбуткових продуктів, які мають дедалі більший попит, таких як пам'ять із високою пропускною здатністю (HBM).



Очікується, що 2024 року доходи від DRAM сягнуть 90,7 млрд дол., що на 75 % більше, ніж у 2023 р. Ця тенденція збережеться і 2025 року, коли доходи від DRAM зростуть на 51% до 136,5 млрд дол. Таке бурхливе зростання доходів зумовлене кількома факторами. Одним із них є середні ціни на DRAM, які зросли на 53% у 2024 р. і можуть зрости ще на 35% у 2025 р.



Попит на пам'ять HBM - ще один фактор, що сприяє зростанню доходів DRAM. HBM - одна з найдорожчих у виробництві форм системної пам'яті, і наразі вона має величезний попит. Передбачається, що частка HBM у постачанні DRAM становитиме 5%, але 2024 року вона може досягти 20% від загального доходу DRAM.



Інші види високошвидкісної пам'яті, такі як DDR5 та LPDDR5/LPDDR5X, також сприяють зростанню прибутку DRAM. Застосування DDR5 на серверному ринку продовжує зростати та до 2024 року досягне 40% від загальної частки DRAM на ринку серверів, а у 2025 році збільшиться до 65%. Очікується, що LPDDR5 і LPDDR5X забезпечать 50% і 60% постачання мобільних модулів DRAM у 2024 і 2025 рр. відповідно.



Згідно з прогнозами, доходи від продажу флешпам'яті NAND зростуть на 77% порівняно з попереднім роком і становитимуть 67,4 млрд дол. у 2024 році. У 2025 році доходи від флешпам'яті NAND сягнуть 87 млрд дол., що на 29% більше, ніж у 2024 р. Зростання доходів у 2025 році буде зумовлено впровадженням флешпам'яті QLC у корпоративних SSD і UFS у смартфонах, а також відновленням попиту на сервери та стримуванням капітальних витрат, спричиненим, як повідомляють, обмеженням постачань із боку виробників.



За наявними даними, у 2024 році частка QLC постачання флешпам'яті NAND становитиме 20%, а у 2025 році цей показник ще збільшиться. Головною причиною цього є впровадження QLC в індустрії смартфонів: очікується, що Apple впровадить QLC-накопичувачі у свої iPhone до 2026 р.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0

Tweet