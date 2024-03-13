Доходи Тор10 виробників чипів за рік впали на 13,6% до 111,54 млрд дол.

13 марта 2024 г., 10:35

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Останній звіт TrendForce свідчить про помітний стрибок у доходах десяти найбільших світових виробників напівпровідників у четвертому кварталі 2023 року - на 7,9% до 30,49 млрд дол.



Таке зростання зумовлене насамперед стійким попитом на компоненти для смартфонів. Сезон запуску новітніх пристроїв Apple також зробив значний внесок, стимулюючи поставки чипсету A17 та пов'язаних з ним периферійних ІС, включаючи OLED DDI, CIS та PMIC. Преміальний 3-нм техпроцес TSMC помітно збільшив свій внесок у дохід компанії, завдяки чому її частка на світовому ринку в цьому кварталі перевищила поріг у 60%.



TrendForce зазначає, що 2023 рік був складним роком для сегменту, який характеризувався високим рівнем запасів по всьому ланцюжку поставок, слабкою глобальною економікою і повільним відновленням китайського ринку. Ці фактори призвели до низхідного циклу в галузі, коли десять найбільших ливарних підприємств зазнали 13,6% річного падіння, а їхній дохід сягнув лише 111,54 млрд дол. Проте, 2024 рік обіцяє кращі перспективи: очікується, що попит, зумовлений штучним інтелектом, збільшить річний дохід на 12% до 125,24 млрд дол. TSMC, яка виграє від стабільних замовлень на передові технологічні процеси, готова значно перевищити середній показник по галузі за темпами зростання.



Пʼять найбільших виробників розширюють частку ринку до 88,8%, тоді як TSMC займає понад 60%.



Поставки пластин TSMC зросли в IV кв. 2023 р. завдяки попиту на смартфони, ноутбуки та високопродуктивні обчислювальні системи, пов'язані зі штучним інтелектом. Виторг компанії підскочив на 14% за квартал до 19,66 млрд дол. Частка доходу від технологічних процесів 7 нм і нижче зросла з 59% у третьому кварталі до 67% у четвертому кварталі, що підкреслює залежність TSMC від передових технологій. Очікується, що з поступовим нарощуванням виробництва по 3-нм техпроцесу частка доходу від передових процесів перевищить 70%.



Samsung також отримала замовлення на різні нові компоненти для смартфонів, переважно на зрілих технологічних процесах понад 28 нм. Тим часом попит на основні мікросхеми та модеми з передовим техпроцесом був стабільнішим завдяки раннім закупівлям з боку клієнтів, що призвело до незначного зниження доходу Samsung від виробництва на 1,9% кв/кв до 3,62 млрд дол.



GlobalFoundries зафіксував помірне зростання доходу на 5%, в першу чергу завдяки збільшенню кількості угод LTA, підписаних численними клієнтами з автомобільної галузі, та незначній оптимізації ASP. Однак поставки в ключових сферах застосування, таких як інтелектуальні мобільні пристрої, зв'язок і домашній/промисловий Інтернет речей, знизилися. В результаті цього загальний дохід у минулому кварталі склав приблизно 1,85 млрд дол.



У UMC спостерігалися періодичні сплески замовлень з боку виробників смартфонів та ПК, але слабка світова економіка, консервативні рішення клієнтів щодо запуску виробництва та коригування запасів в автомобільному секторі призвели до спаду поставок. Це призвело до зниження доходу за квартал на 4,1% до близько 1,73 млрд дол.



Дохід SMIC збільшився на 3,6% до приблизно 1,68 млрд дол., в основному завдяки терміновим замовленням, пов'язаним зі смартфонами та ноутбуками/комп'ютерами. У той час як поставки для мережевих комунікацій, загальної побутової електроніки та автомобільного/промислового контролю скоротилися.



Між шостою та десятою позиціями рейтингу відбулися три значні зміни. По-перше, PSMC піднялася на восьме місце завдяки відновленню випуску спеціалізованих DRAM та терміновим замовленням на компоненти для смартфонів. По-друге, Nexchip повернувся в десятку лідерів і закріпився на дев'ятому місці завдяки терміновим замовленням на TDDI і великим обсягам поставок нових CIS-продуктів. По-третє, компанія VIS опустилася на десяте місце через уповільнення темпів зростання замовлень на телевізори та коригування запасів автомобільної та промислової техніки. Це зниження було найбільш помітним у доходах від платформ керування електроживленням, що свідчить про помірний попит з боку європейських, американських та японських клієнтів IDM в автомобільному та промисловому секторах.



IFS, яка вперше увійшла в першу десятку в III кв. 2023, була витіснена з рейтингу PSMC і Nexchip через такі фактори, як перехід між новим і старим поколіннями процесорів. Інші компанії, такі як HuaHong Group та Tower, зменшили свої доходи на 14,2% та 1,7% відповідно. Незначне падіння доходів Tower пояснюється її довгостроковою орієнтацією на нішеві ринки, такі як RFFEM, автомобільні компоненти та індустріальні контролери, що захистило її від впливу, який відчули компанії, що працюють переважно в секторі побутової електроніки. Однак, оскільки клієнти з автомобільного та індустріального сегменту також почали коригувати свої запаси, коефіцієнт використання Tower ще більше знизився в четвертому кварталі.

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