Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

Доходи провідних виробників обладнання для випуску чипів зросли на 20% у II кв.

П’ять найбільших виробників обладнання для напівпровідникових фабрик продемонстрували зростання доходу на 20% у другому кварталі 2025 року, що свідчить про високий попит на їхню продукцію. За даними аналітичної компанії Counterpoint Research, цей результат став можливим завдяки збільшенню інвестицій у передові технології та зростанню попиту на пам’ять HBM.
 
Лідерами за доходами у другому кварталі стали: ASML з 8,72 млрд дол. (+30%), Applied Materials з 7,22 млрд дол. (+8%), Lam Research з 5,17 млрд дол. (+34%), TEL з 3,8 млрд дол. (+7%) та KLA з 3,17 млрд дол. (+24%).
 
За перше півріччя 2025 року сукупний дохід компаній зріс на 21% у порівнянні з минулим роком. Зокрема, доходи від сервісного обслуговування збільшилися на 20% завдяки модернізації обладнання та автоматизації. Продажі у Японії зросли у 1,5 раза завдяки розширенню локальних фабрик. Зростання витрат клієнтів у Китаї у другому кварталі компенсувало падіння доходів від цієї країни до 17% у першому півріччі.
 
Що стосується прогнозу на другу половину 2025 року, то, попри ризики, пов’язані з геополітичною напруженістю та торговельними обмеженнями, очікується, що зростання доходів продовжиться завдяки попиту в галузі AI та на передові технології для напівпродвідникового виробництва. Крім того, компанії-виробники обладнання надаватимуть пріоритет стратегіям диверсифікації ринків, щоб зменшити вплив невизначеності навколо тарифів.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

