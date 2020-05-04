Доход lifecell в I квартале достиг 1580,1 млн грн

4 мая 2020 г., 15:15

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По заявлению lifecell, за первый квартал 2020 года доход оператора вырос на 11,6% на годовой основе и составил 1 580,1 млн грн. Для сравнения, в первом квартале 2019 года этот показатель был равен 1 415,5 млн грн. Сообщается, что такое увеличение дохода обусловлено ростом прибыли от растущего потребления услуг мобильного Интернета.

Показатель EBITDA по итогам первого квартала 2020 года уменьшился на 2,1% — до 798,2 млн грн (по сравнению с 815,5 млн грн в первом квартале 2019 року), в результате чего маржа EBITDA составила 50,5% в первом квартале 2020 года (в первом квартале 2019 года этот показатель составил 57,6%).

Активная трехмесячная абонентская база в первом квартале 2020 года увеличилась на 8,7% на годовой основе — до 7,5 млн абонентов (по сравнению с 6,9 млн абонентов в 2019 году). Отмечается, оператор продолжает увеличивать активную 3-месячную абонентскую базу 4.5G-пользователей, которая составила 54% от всех пользователей мобильного Интернета на конец первого квартала 2020 года. Такой рост обусловлен увеличением потребления абонентами цифровых услуг и сервисов.

В первом квартале 2020 года активный 3-месячный ARPU вырос на 4,2% и составлял 69,5 грн в сравнении с 66,7 грн в первом квартале 2019 года. Такое увеличение ARPU обусловлено ростом потребления скоростного мобильного Интернета. В то же время, показатель 12-месячного активного MoU вырос на 15,1% — до 162,8 минуты (по сравнению с показателем в 141,4 минуты в первом квартале 2019 года).

В первом квартале 2020 года капитальные вложения lifecell увеличились на 77,6% на годовой основе — до 635,3 млн грн по сравнению с 357,8 млн грн в первом квартале 2019 года. Чистый убыток lifecell в первом квартале 2019 составил 150,9 млн грн по сравнению с аналогичным показателем в первом квартале 2019 года, который составлял 267,2 млн грн (уменьшился на 43,5%).

Заявлено, что в первом квартале 2020 года проникновение смартфонов в сети lifecell составило 80%. Среднее потребление трафика за год выросло на 64% в основном благодаря высокому уровню потребления данных 4.5G-пользователями.

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