Дохід Zoom у ІІІ кв. зріс на 4% до 1,18 млрд дол., кількість корпоративних клієнтів вже майже 200 тис

26 ноября 2024 г., 14:35

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Виробник програмного забезпечення для комунікації Zoom оголосив про фінансові результати за третій квартал 2025 фінансового року, який закінчився 31 жовтня, .

Виторг за означений період зріс приблизно на 4% в річному обчисленні до 1,18 мільярда доларів проти 1,16 мільярда доларів за прогнозом.

Zoom збільшує виручку в однозначних цифрах протягом двох з половиною років, що різко відрізняється від 2020 і 2021 років, коли пандемія Covid-19 призвела до потрійного зростання бізнесу щорічно.

Чистий прибуток компанії склав 207,1 мільйона доларів, або 66 центів на акцію, у порівнянні з 141,2 мільйона доларів, або 45 центів на акцію, у тому ж кварталі минулого року.

Компанія повідомила про 192 400 корпоративних клієнтів у цьому кварталі, що на 800 клієнтів більше, ніж у попередньому.

Протягом кварталу Zoom заявила, що в першій половині 2025 року випустить преміум-компаньйона зі штучним інтелектом, який зможе підключатися до корпоративних глосаріїв і сервісів, таких як ServiceNow і Workday. Zoom також почав пропонувати варіанти вебінарів з можливістю участі до одного мільйона учасників.

Компанія також повідомила, що її корпоративна назва змінюється з Zoom Video Communications на Zoom Communications. «Ця зміна відображає нашу еволюцію в першу робочу платформу для зв'язку між людьми на основі штучного інтелекту і наше бачення довгострокового зростання», - наголосив засновник і генеральний директор Zoom Ерік Юань (Eric Yuan) під час конференц-дзвінка з аналітиками.

Щодо прогнозу, то Zoom очікує виторг від 1,175 до 1,180 мільярда доларів.

Zoom підвищив свій прогноз на 2025 фінансовий рік. Компанія очікує від 4,656 до 4,661 мільярда доларів виручки. Середина діапазону доходів передбачає зростання приблизно на 3%.

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