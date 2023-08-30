Дохід «Vodafone Україна» у першому півріччі збільшився на 5% – до 10,4 млрд грн

30 августа 2023 г., 12:25

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У першому півріччі 2023 року дохід «Vodafone Україна» склав 10,4 млрд грн, що на 5% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Не зважаючи на вплив війни, компанія збільшила інвестиції у мережу на 75% у порівнянні з першим півріччям минулого року. При цьому ефективність бізнесу залишається на стабільному рівні з тенденцією до зростання.

Показник OIBDA з січня по червень склав 5,9 млрд грн, +3% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Маржа OIBDA залишається стабільною – на рівні 57% (зменшення становить 1 п.п.).

Чистий прибуток Vodafone за перші шість місяців склав майже 2,3 млрд грн. Збільшення показника на 242% порівнянні з аналогічним періодом минулого року обумовлено зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксував обмінний курс долара США до гривні).

Абонентська база оператора у другому кварталі у порівнянні з першим залишається стабільною – 15,2 млн клієнтів. Зменшення на 8% у порівнянні з II кварталом минулого року пов’язано зі зменшенням кількості користувачів мобільного зв’язку внаслідок активних бойових дій, недоступності мереж мобільного зв’язку на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій та масової міграції.

Понад 2 млн абонентів залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone. На початку року компанія продовжила дію спеціальної пропозиції – у більшості тарифів доступне безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг». В рамках послуги доступно 10 ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакета послуг.

Середній дохід на одного користувача (ARPU) також збільшився до 108,4 грн на місяць внаслідок зростання проникнення мобільного інтернету та обсягів користування.

Vodafone збільшив на 75% капітальні інвестиції – у першому півріччі вони склали 2,2 млрд грн. Завдяки цьому інженери компанії відновлювали зруйновану інфраструктуру, оперативно лагодили обладнання, розвивали та розширювали мережу, а також готували інфраструктуру до можливої нестачі електропостачання в зимовий період.

Для створення достатнього запасу електроенергії новими акумуляторними батареями переобладнано понад 9000 базових станцій. Батареї нового типу пристосовані до важких умов експлуатації, менш чутливі до перепадів напруги в мережі та частих відключень електроенергії, а також мають у 2,5-3 рази вищу швидкість зарядки порівняно з батареями, які використовувались раніше.

Для забезпечення аварійного живлення компанія додатково обладнала 1124 вузлові технічні об’єкти резервним живленням за допомогою стаціонарних генераторних установок. Додатково підготовлено 522 мобільні генератори. В компанії створено резерв дизельного пального та бензину для роботи генераторів та налагоджені резервні логістичні канали постачання палива. Енергетики компанії тестують нові рішення, на ряді об’єктів вже використовуються альтернативні джерела енергії, такі як сонячні електростанції та мікротурбінні генератори.

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