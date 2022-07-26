Дохід «Укртелеком» у першому півріччі зменшився на 15,6% до 2,9 млрд грн.

26 июля 2022 г., 12:15

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За результатами роботи у першому півріччі 2022 року компанія отримала загальний дохід у розмірі 2,9 млрд грн. У зв’язку з втратою контролю над частиною телекомінфраструктури та припиненням надання послуг на тимчасово окупованих територіях загальний дохід у першому півріччі зменшився на 15,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого довоєнного року. Попри важкі умови, компанія утримує високий рівень операційної ефективності. EBITDA margin у першому півріччі склала 24,3%.

Компанія навіть в умовах воєнного стану продовжує нарощувати абонентську базу та задовольняти попит на підключення до оптичного інтернету. Загальний дохід від надання телекомпослуг становить понад 2 млрд грн. Кількість абонентів оптичного інтернету в першому півріччі збільшилася до понад 290 тисяч, що майже на 44% більше у порівнянні з минулим роком. Лише у червні абонентами оптичного інтернету від «Укртелеком» стали майже 8 тисяч домогосподарств, що вдвічі більше, ніж у квітні. Окрім домогосподарств, до швидкісного оптичного інтернету було під'єднано понад 160 об’єктів соціальної інфраструктури, серед яких 131 медичний та освітній заклад, 29 територіальних громад.

На жаль, військові дії та тимчасова окупація певних територій російським агресором не дозволяють компанії повною мірою скористатися розбудованою минулого року волоконно-оптичною інфраструктурою. Нагадаємо, що у 2021 році «Укртелеком» проклав понад 13,6 тисячі кілометрів оптичних ліній та розгорнув мережі у 596 населених пунктах, що є найбільшим річним обсягом будівництва в історії компанії. З початку повномасштабної війни з російським агресором і станом на кінець червня «Укртелеком» забезпечує інтернет-доступ у 87% населених пунктів свого національного покриття.

В той самий час, внаслідок ведення бойових дій в умовах повномасштабної збройної агресії рф проти України, а також втручання окупантів у роботу телекоммережі компанії було втрачено контроль над телекомінфраструктурою в майже 900 населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей. Попередня оцінка вартості зруйнованих будівель, втраченого обладнання та інших активів на тимчасово окупованих територіях, з урахуванням відсутності доступу для ретельного огляду та фіксації, становить понад 450 млн грн.

Продовжують мати попит приміщення компанії. Доходи від комерційної оренди в першому півріччі 2022 року склали майже 200 млн грн, що на 7,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Окрім втрати частини об’єктів нерухомості через окупацію та руйнування, завдані бойовими діями, на зниження доходу також вплинули й знижки, надані низці клієнтів відповідно до ситуації на певній території.

Щоб підтримувати безперебійне надання послуг зв’язку в умовах воєнного стану, побудована нова структура мережі з високим рівнем резервування ключових магістральних ліній та обладнання ядра мережі. Місткість зовнішніх каналів збільшено майже втричі до 750 ГБ/с. Ремонтні бригади «Укртелеком» працюють у координації з обласними військовими адміністраціями, підрозділами ЗСУ та «Держспецзв’язку», надаючи пріоритет сервісам для захисників та соціально-важливих об’єктів.

За час повномасштабної війни «Укртелеком» як національний оператор забезпечив переміщення телеком- та ІТ-інфраструктури низки великих компаній у західні області України, надавши їм канали великої місткості та побудувавши інфраструктуру для розміщення їхніх ЦОДів. Також побудовано інфраструктуру ЦОД для розміщення ресурсів українських «хмарних» провайдерів.

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