Дохід Укртелеком у 2024 році збільшився на 4,6% – до 5,3 млрд грн

28 февраля 2025 г., 12:35

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За підсумками 2024 року, згідно з неаудійованою фінансовою звітністю, загальний дохід АТ «Укртелеком» збільшився у річному зіставленні на 4,6% та майже досяг 5,3 млрд грн. Показник EBITDA перевищив 970 млн грн, з маржею EBITDA на рівні 20%.

Капітальні інвестиції зросли на 60% у порівнянні з 2023 роком і становили більш як 750 млн грн. Загальні інвестиції в розвиток компанії перевищили 900 млн грн.

Зокрема Укртелеком продовжує системно інвестувати в розвиток оптичної телекомунікаційної інфраструктури. Протягом 2024 року було прокладено майже 7 тис. км волоконно-оптичного кабелю, що дозволило забезпечити можливість підключення до сучасних сервісів для 3 млн домогосподарств по всій країні. Загалом більш ніж 70% користувачів інтернету від Укртелекому вже користуються оптичною технологією доступу, серед яких понад 1300 медичних і близько 1780 освітніх закладів.

Кількість підключень до оптичної мережі продовжує зростати у всіх сегментах. Протягом року до оптичної інфраструктури Укртелекому було приєднано 230 медичних та освітніх закладів. Загальна кількість нових підключень до оптичної мережі оператора збільшилася на 22%, а дохід від надання послуг інтернет на базі оптики зріс на 17%.

Укртелеком продовжує робити все можливе, щоб забезпечити стабільну роботу мережі навіть під час відключень зовнішнього електропостачання. У 2024 році компанія витратила майже 700 тис. літрів палива на суму близько 30 млн грн і 18 тис. літрів мастила на 1,4 млн грн для забезпечення безперебійної роботи мережі під час знеструмлень через ворожі атаки.

Попри складні умови воєнного часу, Укртелеком проводить аварійно-відновлювальні роботи скрізь, де це можливо, включаючи прифронтові та деокуповані населені пункти. За 2024 рік фахівці компанії майже три тисячі разів відновлювали телекомунікаційні мережі. Було відновлено роботу двох регіональних вузлів зв’язку. На відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій, витрачено 8,3 млн грн.

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