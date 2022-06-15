Дохід Oracle за четвертий квартал зріс на 5% до 11,84 млрд дол.

15 июня 2022 г., 17:17

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Корпорація Oracle представила результати за квартал, які перевищили оцінки Уолл-стріт, оскільки попит на хмарні продукти зростає на тлі переходу в усій галузі.



Акції компанії з Остіні (шт. Техас), виручка якої за четвертий квартал підскочила на 5%, зросли приблизно на 12% у розширеній торгівлі після анонсу результатів.



Дохід за четвертий квартал, що закінчився 31 травня, зріс до 11,84 млрд доларів, що вище середньої оцінки аналітиків у 11,66 млрд доларів, згідно з даними IBES від Refinitiv.



Компанія очікує, що скоригований прибуток на акцію за перший квартал буде від 1,04 до 1,08 долара в порівнянні з середньою оцінкою аналітиків в 1,13 долара.



«Ми вважаємо, що цей стрибок зростання доходів вказує на те, що наш інфраструктурний бізнес зараз увійшов у фазу гіперрозростання», — заявила головний виконавчий директор Oracle Сафра Кац (Safra Catz).



Oracle заявила, що очікує суттєвого зростання доходів у своєму хмарному бізнесі, всупереч зростання інфляції та зміцнення долара.



Microsoft у квітні та Salesforce минулого місяця також вказали на сильне майбутнє хмарного ринку, оскільки компанії збільшують витрати, хоча перша знизила свій прогноз прибутку та доходу на четвертий квартал на початку цього місяця через несприятливі курси валют. читати більше



Oracle попередила про збитки в розмірі 100 мільйонів доларів на квартал у 2023 фінансовому році в результаті призупинення послуг в Росії.



Однак компанія очікує зростання виручки в першому кварталі на 17-18% завдяки придбанню медичної IT-компанії Cerner за 28 млрд доларів.

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