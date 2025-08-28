Дохід NVIDIA зріс до 46,74 млрд дол. - дев'ятий квартал поспіль зі зростанням понад 50%

28 августа 2025 г., 9:35

NVIDIA відзвітувала про квартальні результати, що перевершили очікування аналітиків за прибутком і загальним доходом, проте акції компанії знизилися на розширених торгах після того, як виручка від бізнесу центрів обробки даних не виправдала прогнозів. Загальний дохід компанії за квартал склав 46,74 млрд дол. проти очікуваних 46,06 млрд дол., а скоригований прибуток на акцію досяг 1,05 дол., що вище за прогнозовані 1,01 дол. Попри це, падіння акцій, які цього року зросли на 35% після майже триразового збільшення у 2024 році, було спричинене тим, що виручка ключового підрозділу рішень для центрів обробки даних другий квартал поспіль виявилася нижчою за прогнози ринку.

Фінансовий директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) зазначила, що компанія очікує від 3 трлн до 4 трлн дол. інвестицій в інфраструктуру AI до кінця десятиліття, підтверджуючи стійкий попит. Загальний дохід NVIDIA зріс на 56% порівняно з аналогічним періодом минулого року, сягнувши 46,74 млрд дол., що свідчить про дев'ять кварталів поспіль зі зростанням понад 50%. Однак цей квартал відзначився найповільнішими темпами зростання за цей період.

Виручка підрозділу центрів обробки даних, що є основним драйвером зростання, склала 41,1 млрд дол., не дотягнувши до прогнозу 41,34 млрд дол.. За словами Кресс, 33,8 млрд дол. із цієї суми припали на обчислювальні системи та 7,3 млрд дол. — на мережеве обладнання. Також було відзначено, що продажі Blackwell GPU зросли на 17% порівняно з попереднім кварталом. Водночас, на результати вплинула відсутність продажів чипів H20 до Китаю, які, за попередніми оцінками, могли б принести до 8 млрд дол. доходу, якби були доступні для комерційних поставок. Замість цього, компанія зафіксувала відвантаження H20 на суму 180 млн дол. клієнтам за межами Китаю.

Ігрова дивізія NVIDIA, яка до буму AI була найбільшою, повідомила про дохід у розмірі 4,3 млрд дол., що на 49% більше у річному обчисленні.

Підрозділ робототехніки, який менеджмент позиціонує як перспективний напрямок, приніс 586 млн дол., показавши зростання на 69% у річному обчисленні.

На додаток до фінансових результатів, рада директорів NVIDIA схвалила програму викупу акцій на суму 60 млрд дол., що свідчить про впевненість керівництва у майбутньому зростанні. У поточному кварталі компанія викупила власних акцій на 9,7 млрд дол.

