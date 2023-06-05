Дохід NetApp за рік зріс до 6,36 млрд дол.

5 июня 2023 г., 12:51

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NetApp повідомила про чистий прибуток у четвертому фінансовому кварталі в розмірі 245 мільйонів доларів, що трохи менше, ніж рік тому, коли компанія отримала прибуток у розмірі 259 мільйонів доларів.





Прибуток компанії, за винятком витрат на компенсацію акціями та інших статей, склав $1,54 на акцію, в той час як виручка впала на 6%, до 1,58 млрд дол. Уолл-стріт очікував прибуток лише $1,35 на акцію при обсязі продажів у 1,54 млрд дол.





NetApp також повідомила про результати за весь 2023 фінансовий рік, отримавши дохід у розмірі 6,36 млрд дол., що приблизно на один процентний пункт більше, ніж 6,32 млрд дол., отриманих роком раніше.





Компанія NetApp зосереджується на виробництві обладнання для зберігання даних, але сьогодні вона розглядає себе як гравця, що надає гібридні хмарні сервіси та послуги з управління даними, причому більша частина її продажів припадає на публічні хмари. NetApp тісно співпрацює з такими гравцями інфраструктури публічної хмари, як Amazon Web Services, Google Cloud і Microsoft Azure, а також продає програмне забезпечення для зберігання файлів NetApp Ontap як керовану хмарну послугу.





Генеральний директор NetApp Джордж Куріан (George Kurian) зазначив, що успіх компанії обумовлений тим, що проекти цифрової трансформації, що включають бізнес-аналітику, штучний інтелект і модернізацію додатків, залишаються головним пріоритетом для підприємств. Це означає, що послуги зберігання даних NetApp відіграють ключову роль у цій цифровій трансформації.





«Ми надаємо клієнтам значну цінність на шляху трансформації завдяки сучасному підходу до гібридної, мультихмарної інфраструктури та управління даними, - зазначив Куріан. - Ми входимо в 24-й фінансовий рік з новими суттєвими інноваціями та більш цілеспрямованою операційною моделлю, щоб краще вирішувати питання пріоритетних витрат».





NetApp заявила, що очікує у першому кварталі 2024 фінансового року прибуток від 1 до 1,10 долара на акцію при обсязі продажів від 1,33 до 1,48 мільярда доларів. Уолл-стріт прогнозує - $1,20 та 1,47 млрд дол.

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