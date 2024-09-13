Дохід lifecell у II кварталі збільшився на 10.8% та сягнув 3,2 млрд грн.

13 сентября 2024 г., 16:35

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Оператор зв’язку lifecell у II кварталі продемонстрував підвищення доходу на 10.8% у річному обчисленні – до 3,215 млрд грн, внаслідок зростання абонентської бази та збільшення споживання даних.

Компанія зафіксувала прибуток у розмірі 630.2 млн грн. Показник скоригованої EBITDA за звітний період збільшився на 3.6% у річному обчисленні – до 1,776 млрд грн. Маржа скоригованої EBITDA зменшилась до 55.2%.

Капітальні інвестиції lifecell з квітня по червень зменшились на 22% у річному обчисленні – до 1,127 млрд грн.

Тримісячна активна абонентська база оператора у II кварталі зросла на 14% у річному обчисленні – до 9.8 млн. Середня кількість хвилин, яку абонент виговорює за місяць (MOU), зменшилася на 7.9% у річному обчисленні – до 150.8 хвилин. А середній обсяг трафіку (DOU) збільшився на 2.1% – до 9.9 ГБ. Середній дохід з одного абонента (ARPU) зменшився на 1.9% – до 110.6 грн.

Як зазначається, станом на кінець II кварталу lifecell зберіг провідну позицію за рівнем проникнення смартфонів на українському ринку з показником 84.5%.

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