Дохід «Київстар» у першому кварталі зріс у півтора раза та перевищив 10,7 млрд грн.

16 мая 2025 г., 15:35

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У першому кварталі загальний дохід оператора зв’язку «Київстар» збільшився на 49,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року та досяг 10,72 млрд грн. Показник EBITDA зріс на 6,2% та склав 5,955 млрд грн, а маржа EBITDA додала 5 п.п. до 55,6%. На 140,7%, порівняно з минулим роком, зросли прямі доходи, отримані з надання цифрових сервісів та продуктів, до 329 млн грн, завдяки розвитку сервісів «Київстар ТБ» та Helsi.

Кількість абонентів мобільного зв’язку за рік зменшилася на 4,9% – до 22,7 млн, з яких 63,1% – користувачі 4G. Споживання мобільного інтернету на одного абонента збільшилося на 21,2% в річному зіставленні, та досягло 11,4 ГБ. Середній дохід з одного абонента мобільного зв’язку (ARPU) – 140,6 грн. Майже не змінилася за рік кількість абонентів фіксованого доступу «Домашній інтернет» – 1,13 млн.

Цифрова медична платформа Helsi у першому кварталі 2025 року зберегла високі темпи зростання, збільшивши доходи на 41% порівняно з минулим роком. Кількість користувачів за стосунку за звітний період досягла 1,8 млн осіб, а медичних фахівців, що активно користуються сервісом, становила майже 39 тис.

Офіційне закриття угоди з придбання сервісу виклику таксі Uklon відбулося 2 квітня. Річний дохід Uklon у 2024 році склав 65 млн дол., з сукупним середньорічним темпом зростання у 30% за 2021-2024 рр. у доларовому еквіваленті.

Капітальні інвестиції «Київстар» у першій чверті 2025 року зросли на 126% і склали 2,422 млрд грн. Компанія продовжує інвестувати у зміцнення стійкості мережі та подальше розширення 4G.

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