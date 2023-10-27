Дохід Intel у ІІІ кв. впав на 8% до 14,16 млрд дол., але прибуток зріс

27 октября 2023 г., 9:35

0

Tweet

Intel повідомила про фінансові результати за третій квартал, які перевершили очікування щодо прибутку і продажів, навіть попри те, що загальний дохід знизився.

Виторг за квартал впав у річному вимірі на 8% до 14,16 млрд дол., аналітики очікували 13,53 млрд дол.

Чистий прибуток Intel за GAAP склав 297 мільйонів доларів, або 7 центів на акцію, порівняно з чистим прибутком в 1,02 мільярда доларів, або 25 центів на акцію в тому ж кварталі минулого року. Валова маржа Intel за квартал склала 45,8%, що не змінилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Фінансовий директор компанії Девід Зінснер (David Zinsner) заявив, що прибуток на акцію Intel в цьому кварталі збільшився завдяки тому, що компанія контролює витрати. Intel повідомила, що в компанії працює 120 300 співробітників, в порівнянні з 131 500 минулого року.

Продажі в групі клієнтських комп'ютерів Intel, включаючи поставки процесорів для ноутбуків і ПК, знизилися на 3% до 7,9 млрд дол.

Підрозділ Intel, що займається рішеннями для центрів обробки даних і штучним інтелектом, знизив продажі на 10% до 3,8 мільярда доларів. Intel заявила, що відчуває конкурентний тиск і скорочення загального ринку серверних процесорів.

Підрозділ Intel з виробництва мережевих та периферійних пристроїв, який займається продажем мережевих компонентів, повідомив про зниження продажів на 32% до 1,5 млрд доларів.

Mobileye, публічна дочірня компанія Intel, що займається виробництвом систем для безпілотних автомобілів, продемонструвала зростання на 18% до 530 мільйонів доларів.

Підрозділ Intel Foundry Services, що займається виробництвом мікросхем, залишається невеликою частиною бізнесу компанії з виторгом 311 мільйонів доларів, але у річному вимірі це зростання майже на 300%.

На AWS Business Day, який відбудеться 26 жовтня у Києві, дізнайтеся про реальні кейси міграції у хмару